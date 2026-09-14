The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) виниловая пластинка
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Описание товара The City Of Prague Philharmonic Orchestra - The Complete Harry Potter Film Music Collection (Box) (3760300318522) виниловая пластинка
Этот релиз содержит квинтэссенцию саундтреков к фильмам о Гарри Поттере с 11 лучшими композициями Джона Уильямса (получившего две номинации на премию «Оскар»), Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла в исполнении всемирно известного Пражского филармонического оркестра. Издание на винилеЭтот виниловый бокс-сет, выпущенный ограниченным тиражом, представляет собой компиляцию всей музыки из восьми фильмов кинофраншизы о Гарри Поттере в исполнении Пражского филармонического оркестра. В сборник вошли произведения от всех четырех композиторов, работавших над саундтреками к фильмам: Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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