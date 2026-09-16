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David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) виниловая пластинка

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David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) - фото 2
David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
STATION TO STATION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) - фото 1
  • David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) - фото 2
  • David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732811189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
STATION TO STATION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Station to Station, Golden Years, Word On a Wing, TVC15, Stay, Wild Is the Wind
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) виниловая пластинка

«Station To Station» — десятый студийный альбом Дэвида Боуи. Вышедший в 1976 году, он знаменует собой один из многочисленных музыкальных переходов Боуи — от рока, фанка и соула, характерных для его предыдущих альбомов, к электронной музыке. Лимитированное издание на 180 г виниле, Half Speed ??Master. С песней «Station To Station» музыкант достиг пятого места в британских чартах. В США альбом поднялся на третье место.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732811189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
STATION TO STATION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Station to Station, Golden Years, Word On a Wing, TVC15, Stay, Wild Is the Wind
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Station To Station» — десятый студийный альбом Дэвида Боуи. Вышедший в 1976 году, он знаменует собой один из многочисленных музыкальных переходов Боуи — от рока, фанка и соула, характерных для его предыдущих альбомов, к электронной музыке. Лимитированное издание на 180 г виниле, Half Speed ??Master. С песней «Station To Station» музыкант достиг пятого места в британских чартах. В США альбом поднялся на третье место.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Station To Station (Half Speed) (5021732811189) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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