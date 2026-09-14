Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) виниловая пластинка
Альбом достиг 80-го места в Billboard 200 США и оставался в этом чарте в течение двух недель, а также достиг топ-100 в трех других странах. Джо Сатриани — всемирно известный гитарист-виртуоз, который изначально работал преподавателем для многих других гитаристов-виртуозов, включая Стива Вая и Кирка Хэмметта из Metallica. Он начал успешную сольную карьеру в середине 1980-х, но также играл с Миком Джаггером в 1988 году, Deep Purple в 1993 году и супергруппой Chickenfoot. Он был номинирован на премию «Грэмми» 15 раз и продал более десяти миллионов альбомов, что сделало его самым продаваемым инструментальным рок-гитаристом всех времён.
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