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Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) виниловая пластинка

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Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hania Rani
Альбом (сингл)
Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) - фото 1
  • Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) - фото 2
  • Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602478459184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hania Rani
Альбом (сингл)
Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: I. Sonore - Animato - Meno Mosso, Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: II. Tenebroso - Presto - Cantabile, Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: III. Misterioso, Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: IV. Semplice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) виниловая пластинка

Хания Рани — многократно отмеченная наградами композитор и пианистка, которая с легкостью сочетает классическую и экспериментальную музыку. Записанный на студии Abbey Road с оркестром из 45 музыкантов, «Non Fiction» знаменует собой новую главу в карьере Рани, поскольку она переходит от электронного звучания своего знаменитого альбома «Ghosts» в симфоническую сферу, преодолевая разрыв между своим элегантным экспериментальным подходом и классическим образованием. Издание на 180 г виниле. Композиция глубоко укоренена в классической музыке, с элементами модернизма и пост-минимализма, пронизывающими её. Рани соединяет эту традицию с импровизацией и экспериментальными структурами, усиливая выразительность произведения. Manchester Collective под руководством Хью Бранта создаёт богатое и нюансированное оркестровое звучание. Приглашённые музыканты на саксофоне и ударных вносят свой вклад в многогранность этого произведения.

Отзывы о товаре Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602478459184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hania Rani
Альбом (сингл)
Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: I. Sonore - Animato - Meno Mosso, Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: II. Tenebroso - Presto - Cantabile, Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: III. Misterioso, Non Fiction - Piano Concerto In Four Movements: IV. Semplice
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Хания Рани — многократно отмеченная наградами композитор и пианистка, которая с легкостью сочетает классическую и экспериментальную музыку. Записанный на студии Abbey Road с оркестром из 45 музыкантов, «Non Fiction» знаменует собой новую главу в карьере Рани, поскольку она переходит от электронного звучания своего знаменитого альбома «Ghosts» в симфоническую сферу, преодолевая разрыв между своим элегантным экспериментальным подходом и классическим образованием. Издание на 180 г виниле. Композиция глубоко укоренена в классической музыке, с элементами модернизма и пост-минимализма, пронизывающими её. Рани соединяет эту традицию с импровизацией и экспериментальными структурами, усиливая выразительность произведения. Manchester Collective под руководством Хью Бранта создаёт богатое и нюансированное оркестровое звучание. Приглашённые музыканты на саксофоне и ударных вносят свой вклад в многогранность этого произведения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hania Rani - Non Fiction: Piano Concerto In Four Movements (0602478459184) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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