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Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) виниловая пластинка

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Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) - фото 2
Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Red Garland
Альбом (сингл)
Soul Junction
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) - фото 1
  • Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) - фото 2
  • Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072723269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Red Garland
Альбом (сингл)
Soul Junction
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soul Junction, Woody'N You, Birk's Works, I've Got It Bad, Hallelujah
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) виниловая пластинка

«Soul Junction» — альбом джазового пианиста и композитора Реда Гарланда, записанный в ноябре 1957 года. В записи альбома приняли участие легендарные музыканты Джон Колтрейн (тенор-саксофон) и Дональд Бёрд (труба), а также другие. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Очень расслабленное, марафонское блюзовое соло пианиста Реда Гарленда в 16-минутной композиции его авторства "Soul Junction" – один из самых запоминающийся моментов этого альбома. Колтрейн находится в превосходной форме, исполнив несколько потрясающих соло.

Отзывы о товаре Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072723269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Red Garland
Альбом (сингл)
Soul Junction
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soul Junction, Woody'N You, Birk's Works, I've Got It Bad, Hallelujah
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
«Soul Junction» — альбом джазового пианиста и композитора Реда Гарланда, записанный в ноябре 1957 года. В записи альбома приняли участие легендарные музыканты Джон Колтрейн (тенор-саксофон) и Дональд Бёрд (труба), а также другие. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Очень расслабленное, марафонское блюзовое соло пианиста Реда Гарленда в 16-минутной композиции его авторства "Soul Junction" – один из самых запоминающийся моментов этого альбома. Колтрейн находится в превосходной форме, исполнив несколько потрясающих соло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Garland - Soul Junction (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072723269) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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