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Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) виниловая пластинка

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Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) - фото 4
Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Berry Is On Top
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) - фото 1
  • Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) - фото 2
  • Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) - фото 3
  • Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) - фото 4
  • Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Berry Is On Top
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Almost Grown, Carol, Maybellene, Sweet Little Rock 'N' Roller, Anthony Boy, Johnny B. Goode, Little Queenie, Jo Jo Gunne, Roll Over Beethoven, Around And Around, Hey Pedro, Blues For Hawaiians
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) виниловая пластинка

Berry Is On Top — лонгплей Чака Берри, выпущенный в 1959 году. Считающийся одним из главных событий в истории рок-н-ролла, он знаменует собой завершение удивительно продуктивного периода в карьере Берри. Серия Chess Records 75th Anniversary: аудиофильские переиздания классических альбомов из каталога Chess Records ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на лейбле Quality Record Pressings (QRP). Каждый диск упакован в tip-on гейтфолд из высококачественного картона. Название игриво намекает на статус Берри в музыкальном мире и на его доминирующее положение в жанре. Альбом из двенадцати треков демонстрирует фирменный стиль Берри: убедительные гитарные партии, энергичные ритмы и остроумный вокал, поддерживаемые его постоянными аккомпаниаторами. Сочетание ритм-н-блюза, кантри и свинга в звучании Берри составляет основу рок-н-ролла, а его музыкальные новаторства продолжают вдохновлять поколения музыкантов. Berry Is On Top, благодаря своему стабильному качеству и отсутствию проходного материала, считается самым крепким лонгплеем из его ранней трилогии

Отзывы о товаре Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Berry Is On Top
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Almost Grown, Carol, Maybellene, Sweet Little Rock 'N' Roller, Anthony Boy, Johnny B. Goode, Little Queenie, Jo Jo Gunne, Roll Over Beethoven, Around And Around, Hey Pedro, Blues For Hawaiians
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
Berry Is On Top — лонгплей Чака Берри, выпущенный в 1959 году. Считающийся одним из главных событий в истории рок-н-ролла, он знаменует собой завершение удивительно продуктивного периода в карьере Берри. Серия Chess Records 75th Anniversary: аудиофильские переиздания классических альбомов из каталога Chess Records ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на лейбле Quality Record Pressings (QRP). Каждый диск упакован в tip-on гейтфолд из высококачественного картона. Название игриво намекает на статус Берри в музыкальном мире и на его доминирующее положение в жанре. Альбом из двенадцати треков демонстрирует фирменный стиль Берри: убедительные гитарные партии, энергичные ритмы и остроумный вокал, поддерживаемые его постоянными аккомпаниаторами. Сочетание ритм-н-блюза, кантри и свинга в звучании Берри составляет основу рок-н-ролла, а его музыкальные новаторства продолжают вдохновлять поколения музыкантов. Berry Is On Top, благодаря своему стабильному качеству и отсутствию проходного материала, считается самым крепким лонгплеем из его ранней трилогии
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chuck Berry - Berry Is On Top (Analogue) (0602478549038) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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