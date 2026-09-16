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Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) виниловая пластинка

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Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Greg Lake
Альбом (сингл)
The Anthology: A Musical Journey
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) - фото 1
  • Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) - фото 2
  • Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733303
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538607529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Greg Lake
Альбом (сингл)
The Anthology: A Musical Journey
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Peace - A Beginning, Love (Single Mix), The Court Of The Crimson King (Live At The Fillmore West, 1969), Take A Pebble, Lucky Man, The Only Way (Hymn), The Sage (Live At Newcastle City Hall, 1971), Trilogy (First Section), From The Beginning, You Turn Me On, Battlefield (Live, 1973/74), I Believe In Father Christmas (Original Single Version), C'est La Vie, For You, 21st Century Schizoid Man (Live At The Hammersmith Odeon, 1981), It Hurts, Black And Blue, Haunted, Affairs Of The Heart, Karn Evil
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peace - A Beginning, Love (Single Mix), The Court Of The Crimson King (Live At The Fillmore West, 1969), Take A Pebble, Lucky Man, The Only Way (Hymn), The Sage (Live At Newcastle City Hall, 1971), Trilogy (First Section), From The Beginning, You Turn Me On, Battlefield (Live, 1973/74), I Believe In Father Christmas (Original Single Version), C'est La Vie, For You, 21st Century Schizoid Man (Live At The Hammersmith Odeon, 1981), It Hurts, Black And Blue, Haunted, Affairs Of The Heart, Karn Evil 9 1st Impression Part 2 (Live At The Teatro Municipale, 2012), Peace - An End



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538607529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Greg Lake
Альбом (сингл)
The Anthology: A Musical Journey
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Peace - A Beginning, Love (Single Mix), The Court Of The Crimson King (Live At The Fillmore West, 1969), Take A Pebble, Lucky Man, The Only Way (Hymn), The Sage (Live At Newcastle City Hall, 1971), Trilogy (First Section), From The Beginning, You Turn Me On, Battlefield (Live, 1973/74), I Believe In Father Christmas (Original Single Version), C'est La Vie, For You, 21st Century Schizoid Man (Live At The Hammersmith Odeon, 1981), It Hurts, Black And Blue, Haunted, Affairs Of The Heart, Karn Evil
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peace - A Beginning, Love (Single Mix), The Court Of The Crimson King (Live At The Fillmore West, 1969), Take A Pebble, Lucky Man, The Only Way (Hymn), The Sage (Live At Newcastle City Hall, 1971), Trilogy (First Section), From The Beginning, You Turn Me On, Battlefield (Live, 1973/74), I Believe In Father Christmas (Original Single Version), C'est La Vie, For You, 21st Century Schizoid Man (Live At The Hammersmith Odeon, 1981), It Hurts, Black And Blue, Haunted, Affairs Of The Heart, Karn Evil 9 1st Impression Part 2 (Live At The Teatro Municipale, 2012), Peace - An End


Теги товара: Progressive Rock
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