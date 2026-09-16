Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка
В своём дебютном альбоме 1968 года «Natural Essence» тенор-саксофонист Тайрон Вашингтон заявил о себе как о ярком новом голосе в джазе. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. 23-летний на тот момент музыкант не скрывал влияния на него в первую очередь Джона Колтрейна, но также в некоторой степени Альберта Эйлера и Арчи Шеппа. С превосходным секстетом, в который вошли Вуди Шоу, Джеймс Сполдинг, Кенни Баррон, Реджи Уоркман и Джо Чемберс, он представил поистине уникальное сочетание постбопа с авангардными тенденциями и грувовым соул-джазом.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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