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Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка

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Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 1
Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 2
Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 3
Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 4
Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 5
Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 6
Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tyrone Washington
Альбом (сингл)
Natural Essence
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 1
  • Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 2
  • Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 3
  • Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 4
  • Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 5
  • Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 6
  • Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458422795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tyrone Washington
Альбом (сингл)
Natural Essence
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Natural Essence, Yearning For Love, Positive Path, Soul Dance, Ethos, Song Of Peace
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка

В своём дебютном альбоме 1968 года «Natural Essence» тенор-саксофонист Тайрон Вашингтон заявил о себе как о ярком новом голосе в джазе. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. 23-летний на тот момент музыкант не скрывал влияния на него в первую очередь Джона Колтрейна, но также в некоторой степени Альберта Эйлера и Арчи Шеппа. С превосходным секстетом, в который вошли Вуди Шоу, Джеймс Сполдинг, Кенни Баррон, Реджи Уоркман и Джо Чемберс, он представил поистине уникальное сочетание постбопа с авангардными тенденциями и грувовым соул-джазом.

Отзывы о товаре Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458422795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tyrone Washington
Альбом (сингл)
Natural Essence
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Natural Essence, Yearning For Love, Positive Path, Soul Dance, Ethos, Song Of Peace
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
В своём дебютном альбоме 1968 года «Natural Essence» тенор-саксофонист Тайрон Вашингтон заявил о себе как о ярком новом голосе в джазе. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. 23-летний на тот момент музыкант не скрывал влияния на него в первую очередь Джона Колтрейна, но также в некоторой степени Альберта Эйлера и Арчи Шеппа. С превосходным секстетом, в который вошли Вуди Шоу, Джеймс Сполдинг, Кенни Баррон, Реджи Уоркман и Джо Чемберс, он представил поистине уникальное сочетание постбопа с авангардными тенденциями и грувовым соул-джазом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tyrone Washington - Natural Essence (Analogue, Tone Poet) (0602458422795) виниловая пластинка - по цене 6270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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