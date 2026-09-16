J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка
Джей Джей Джонсон адаптировал язык бибопа для тромбона, завоевав восхищение Фэтса Наварро Диззи Гиллеспи и Чарли Паркера. После участия в первой сессии Майлза Дэвиса на лейбле Blue Note в 1952 году Альфред Лайон предоставил Джонсону возможность руководить несколькими собственными записями, включая запись секстета 1953 года с участием трубача Клиффорда Брауна саксофониста Джимми Хита пианиста Джона Льюиса басиста Перси Хита и барабанщика Кенни Кларка ; запись квинтета 1954 года с участием Уинтона Келли на фортепиано, Чарльза Мингуса на басу, конгеро Сабу Мартинеса и Кларка на ударных; и запись квинтета 1955 года с участием Хэнка Мобли на тенор-саксофоне, Хораса Сильвера на фортепиано, Пола Чемберса на басу и Кларка снова на ударных. В 1956 году компания Blue Note перешла от 10-дюймовых пластинок к 12-дюймовым LP и запустила серию 1500, выпустив два расширенных сборника записей тромбониста, включая The Eminent Jay Jay Johnson, Vol. 2 (BLP 1506). Это классическое виниловое издание Blue Note выполнено в монофоническом аналоговом формате, мастеринг произведен Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, а пластинка весом 180 г отпечатана на Optimal.
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