OST - The Proposition (Nick Cave & Warren Ellis) (coloured) (4050538407617) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Proposition
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 733275
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3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538407617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Proposition
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Happy Land, The Proposition #1, Road To Banyon, Down To The Valley, Moan Thing, The Rider #1, Martha's Dream, Gun Thing, Queenie's Suite, The Rider #2, The Proposition #2, Sad Violin Thing, The Rider #3, The Proposition #3, The Rider Song, Clean Hands, Dirty Hands
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Proposition (Nick Cave & Warren Ellis) (coloured) (4050538407617) виниловая пластинка
"The Proposition (Original Soundtrack)" - саундтрек к драматическому вестерну режиссёра Джона Хиллкоута по сценарию Ника Кейва, вышедший на экраны в 2005 году. Лимитированное в 750 копий ремастированное переиздание на цветном золотом виниле. Ник Кейв - австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист. Лидер групп Nick Cave And The Bad Seeds, Grinderman, The Birthday Party, Boys Next Door. Уоррен Эллис - австралийский мультиинструменталист и композитор, более всего известный своей работой с коллективами Dirty Three, Nick Cave And The Bad Seeds и Grinderman, а также работой над партитурами саундтреков с Ником Кейвом. Владеет скрипкой, пиано, бузуки (греческой гитарой), гитарой, флейтой и мандолиной.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538407617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Proposition
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Happy Land, The Proposition #1, Road To Banyon, Down To The Valley, Moan Thing, The Rider #1, Martha's Dream, Gun Thing, Queenie's Suite, The Rider #2, The Proposition #2, Sad Violin Thing, The Rider #3, The Proposition #3, The Rider Song, Clean Hands, Dirty Hands
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"The Proposition (Original Soundtrack)" - саундтрек к драматическому вестерну режиссёра Джона Хиллкоута по сценарию Ника Кейва, вышедший на экраны в 2005 году. Лимитированное в 750 копий ремастированное переиздание на цветном золотом виниле. Ник Кейв - австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист. Лидер групп Nick Cave And The Bad Seeds, Grinderman, The Birthday Party, Boys Next Door. Уоррен Эллис - австралийский мультиинструменталист и композитор, более всего известный своей работой с коллективами Dirty Three, Nick Cave And The Bad Seeds и Grinderman, а также работой над партитурами саундтреков с Ником Кейвом. Владеет скрипкой, пиано, бузуки (греческой гитарой), гитарой, флейтой и мандолиной.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Proposition (Nick Cave & Warren Ellis) (coloured) (4050538407617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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