Top.Mail.Ru
OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) - фото 1
OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) - фото 2
OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Legend Of 1900
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) - фото 1
  • OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) - фото 2
  • OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Legend Of 1900
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
1900's Theme, The Legend Of The Pianist, The Crisis, The Crave, A Goodbye To Friends, Study For Three Hands, Playing Love, A Mozart Reincarnated, Child, 1900's Madness #1, Danny's Blues, Second Crisis, Peacherine Rag, Nocturne With No Moon, Before The End, Playing Love, I Can And Then, 1900's Madness #2, Silent Goodbye, Ships And Snow, Lost Boys Calling (feat Roger Waters & Eddie van Halen)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1900's Theme, The Legend Of The Pianist, The Crisis, The Crave, A Goodbye To Friends, Study For Three Hands, Playing Love, A Mozart Reincarnated, Child, 1900's Madness #1, Danny's Blues, Second Crisis, Peacherine Rag, Nocturne With No Moon, Before The End, Playing Love, I Can And Then, 1900's Madness #2, Silent Goodbye, Ships And Snow, Lost Boys Calling (feat Roger Waters & Eddie van Halen)

Отзывы о товаре OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Legend Of 1900
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
1900's Theme, The Legend Of The Pianist, The Crisis, The Crave, A Goodbye To Friends, Study For Three Hands, Playing Love, A Mozart Reincarnated, Child, 1900's Madness #1, Danny's Blues, Second Crisis, Peacherine Rag, Nocturne With No Moon, Before The End, Playing Love, I Can And Then, 1900's Madness #2, Silent Goodbye, Ships And Snow, Lost Boys Calling (feat Roger Waters & Eddie van Halen)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1900's Theme, The Legend Of The Pianist, The Crisis, The Crave, A Goodbye To Friends, Study For Three Hands, Playing Love, A Mozart Reincarnated, Child, 1900's Madness #1, Danny's Blues, Second Crisis, Peacherine Rag, Nocturne With No Moon, Before The End, Playing Love, I Can And Then, 1900's Madness #2, Silent Goodbye, Ships And Snow, Lost Boys Calling (feat Roger Waters & Eddie van Halen)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Legend Of 1900 (Ennio Morricone) (coloured) (8719262041974) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...