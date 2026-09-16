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OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка

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OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Re-Animator
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) - фото 1
  • OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) - фото 2
  • OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) - фото 3
  • OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Re-Animator
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prologue / Main Title, Cat Dead, Details Later; The Cellar, The Cat Experiment; Searching For Bodies In The Morgue, Waiting For A Reaction; First Corpse Re-Animated, Halsey's Back, Halsey Re-Animated, The Lab, Meg And Dr. Hill, Parts, Whole Parts, Halsey Lobotomized, Body And Soul, Halsey Grabs Meg, Corpses Re-Animated, Corpses Run Amok, Meg Re-Animated; End Title
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка

Cаундтрек к культовому американскому фильму ужасов 1985 года «Re-Animator». Музыку к фильму написал Ричард Бэнд. Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде. Это делюксовое переиздание официального саундтрека к ставшему классикой фильму ужасов было полностью ремастировано и перезаписано с оригинальных мастер-лент. Музыка из «Реаниматора» никогда не звучала лучше!



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Re-Animator
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prologue / Main Title, Cat Dead, Details Later; The Cellar, The Cat Experiment; Searching For Bodies In The Morgue, Waiting For A Reaction; First Corpse Re-Animated, Halsey's Back, Halsey Re-Animated, The Lab, Meg And Dr. Hill, Parts, Whole Parts, Halsey Lobotomized, Body And Soul, Halsey Grabs Meg, Corpses Re-Animated, Corpses Run Amok, Meg Re-Animated; End Title
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Cаундтрек к культовому американскому фильму ужасов 1985 года «Re-Animator». Музыку к фильму написал Ричард Бэнд. Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде. Это делюксовое переиздание официального саундтрека к ставшему классикой фильму ужасов было полностью ремастировано и перезаписано с оригинальных мастер-лент. Музыка из «Реаниматора» никогда не звучала лучше!


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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