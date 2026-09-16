OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Re-Animator
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
В наличии
Код товара: 733270
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6 160 руб.
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Re-Animator
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prologue / Main Title, Cat Dead, Details Later; The Cellar, The Cat Experiment; Searching For Bodies In The Morgue, Waiting For A Reaction; First Corpse Re-Animated, Halsey's Back, Halsey Re-Animated, The Lab, Meg And Dr. Hill, Parts, Whole Parts, Halsey Lobotomized, Body And Soul, Halsey Grabs Meg, Corpses Re-Animated, Corpses Run Amok, Meg Re-Animated; End Title
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка
Cаундтрек к культовому американскому фильму ужасов 1985 года «Re-Animator». Музыку к фильму написал Ричард Бэнд. Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде. Это делюксовое переиздание официального саундтрека к ставшему классикой фильму ужасов было полностью ремастировано и перезаписано с оригинальных мастер-лент. Музыка из «Реаниматора» никогда не звучала лучше!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Re-Animator
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Prologue / Main Title, Cat Dead, Details Later; The Cellar, The Cat Experiment; Searching For Bodies In The Morgue, Waiting For A Reaction; First Corpse Re-Animated, Halsey's Back, Halsey Re-Animated, The Lab, Meg And Dr. Hill, Parts, Whole Parts, Halsey Lobotomized, Body And Soul, Halsey Grabs Meg, Corpses Re-Animated, Corpses Run Amok, Meg Re-Animated; End Title
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Cаундтрек к культовому американскому фильму ужасов 1985 года «Re-Animator». Музыку к фильму написал Ричард Бэнд. Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде. Это делюксовое переиздание официального саундтрека к ставшему классикой фильму ужасов было полностью ремастировано и перезаписано с оригинальных мастер-лент. Музыка из «Реаниматора» никогда не звучала лучше!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
OST - Re-Animator (Richard Band) (coloured) (0850068977840) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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