Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) виниловая пластинка
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Описание товара Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) виниловая пластинка
«All Is Love and Pain in the Mouse Parade» — четвёртый студийный альбом исландской группы Of Monsters and Men. Он был выпущен 17 октября 2025 года на лейбле Skarkali Records, ознаменовав возвращение группы после шестилетнего перерыва, последовавшего за выходом их предыдущего полноформатного альбома «Fever Dream». «All Is Love and Pain in the Mouse Parade» — долгожданный четвёртый альбом группы. Это сборник историй о том, как любовь и боль переплетаются — чувства, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, но существуют и нуждаются друг в друге. Альбом был написан, записан и спродюсирован в домашней студии группы в Исландии при поддержке их друга детства, звукоинженера Бьярни Тора Йенссона. С выходом своего прорывного альбома 2011 года «My Head Is An Animal» группа Of Monsters and Men совершила скачок из Рейкьявика на мировую сцену, превратившись из исландских инди-звезд в международных лидеров чартов. На фоне стремительного взлета группа выпустила свой второй альбом «Beneath the Skin» в 2015 году, который дебютировал на 3-м месте в Billboard 200. Релиз сопровождался неожиданным появлением в популярном сериале HBO «Игра престолов». Их кинематографическое звучание было повсюду, от «Голодных игр» до «Тайной жизни Уолтера Митти». Спустя более чем десятилетие группа прошла путь от начинающих фолк-исполнителей до крупной силы в цифровую эпоху. У них 9 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify, и они привлекают новое поколение, открывающее для себя красоту Исландии, которая простирается за пределы фьордов и термальных источников.
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