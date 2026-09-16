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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) виниловая пластинка

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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 1
Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 2
Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 3
Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 4
Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 5
Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
I Feel The Everblack Festering Within Me
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 1
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 2
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 3
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 4
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 5
  • Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733256
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029980318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
I Feel The Everblack Festering Within Me
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prison Of Flesh, Oblivion, In Darkness, Unbreakable, Glenwood, Lionheart, Death Can Take Me, War Machine, A Nameless Hymn, Forevermore
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) виниловая пластинка

Lorna Shore достигла небывалых высот, выступала перед самыми большими толпами в своей карьере и буквально прошла сквозь огонь, чтобы подготовить "I Feel the Everblack Festering Within Me". Новый альбом квинтета из Нью-Джерси продолжает с того места, на котором они остановились, с теперь уже классического "Pain Remains". В то время как первый сингл альбома, "Oblivion", - это классическое звучание Lorna Shore, именно в таких песнях, как гимновая "Unbreakable", патетичная "Glenwood" или триумфальные гитарные мелодии "Lionheart", вы слышите звучание экстремального металла, расширяющего свои собственные границы - сформированное успехом на огромных фестивалях и выступлениями на аренах с такими артистами, как Gojira и Mastodon. Подъем Lorna Shore был захватывающим дух и "I Feel The Everblack Festering Within Me" - не что иное, как альбом, определяющий дальнейшую карьеру группы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029980318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
I Feel The Everblack Festering Within Me
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prison Of Flesh, Oblivion, In Darkness, Unbreakable, Glenwood, Lionheart, Death Can Take Me, War Machine, A Nameless Hymn, Forevermore
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Lorna Shore достигла небывалых высот, выступала перед самыми большими толпами в своей карьере и буквально прошла сквозь огонь, чтобы подготовить "I Feel the Everblack Festering Within Me". Новый альбом квинтета из Нью-Джерси продолжает с того места, на котором они остановились, с теперь уже классического "Pain Remains". В то время как первый сингл альбома, "Oblivion", - это классическое звучание Lorna Shore, именно в таких песнях, как гимновая "Unbreakable", патетичная "Glenwood" или триумфальные гитарные мелодии "Lionheart", вы слышите звучание экстремального металла, расширяющего свои собственные границы - сформированное успехом на огромных фестивалях и выступлениями на аренах с такими артистами, как Gojira и Mastodon. Подъем Lorna Shore был захватывающим дух и "I Feel The Everblack Festering Within Me" - не что иное, как альбом, определяющий дальнейшую карьеру группы.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Отзывы


Lorna Shore - I Feel The Everblack Festering Within Me (coloured) (0198029980318) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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