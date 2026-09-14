Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) виниловая пластинка
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Описание товара Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) виниловая пластинка
Титаны метала Kreator анонсировали свой шестнадцатый студийный альбом Krushers Of The World, который выйдет в начале 2026 года на лейбле Nuclear Blast. Лимитированный бокс-сет включает новый альбом «Krushers Of The World» на LP и CD, а также дополнительно CD и 2LP c концертным альбомом «Krushing Classics 1985-1990». В комплект входят 24-страничный фотобуклет большого формата, постер и подставка под пиво. После недавнего выхода документального фильма Kreator «Hate & Hope» и автобиографии фронтмена Милле Петроццы «Your Heaven, My Hell», альбом «Krushers Of the World» станет следующим шагом в развитии Kreator — группы, которая всё ещё находится на пике популярности после более чем сорока лет творчества. «Krushers Of the World» — это выражение гордости и самосознания, осознание того, каким долгим и трудным был путь группы и как много им ещё предстоит сказать и чем поделиться со своей постоянно растущей фан-базой. После шумихи вокруг фильма и книги пришло время для Kreator позволить риффам, ревущему вокалу и громовым барабанам говорить самим за себя. С триумфальным продакшеном Йенса Богрена в студии Fascination Street Studios, который ранее работал с группой над Phantom Antichrist (2012) и Gods Of Violence (2017), Kreator возвращается в идеальной форме. Впечатляющая обложка была создана не кем иным, как польским гением Збигневом Беляком (Ghost).
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