Franz Ferdinand - You Could Have It So Much Better (coloured) (0887830019835) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
You Could Have It So Much Better
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733250
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830019835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
You Could Have It So Much Better
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Fallen, Do You Want To, This Boy, Walk Away, Evil And A Heathen, You're The Reason I'm Leaving, Eleanor Put Your Boots On, Well That Was Easy, What You Meant, I'm Your Villain, You Could Have It So Much Better, Fade Together, Outsiders
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Franz Ferdinand - You Could Have It So Much Better (coloured) (0887830019835) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fallen, Do You Want To, This Boy, Walk Away, Evil And A Heathen, You're The Reason I'm Leaving, Eleanor Put Your Boots On, Well That Was Easy, What You Meant, I'm Your Villain, You Could Have It So Much Better, Fade Together, Outsiders
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887830019835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
You Could Have It So Much Better
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Fallen, Do You Want To, This Boy, Walk Away, Evil And A Heathen, You're The Reason I'm Leaving, Eleanor Put Your Boots On, Well That Was Easy, What You Meant, I'm Your Villain, You Could Have It So Much Better, Fade Together, Outsiders
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fallen, Do You Want To, This Boy, Walk Away, Evil And A Heathen, You're The Reason I'm Leaving, Eleanor Put Your Boots On, Well That Was Easy, What You Meant, I'm Your Villain, You Could Have It So Much Better, Fade Together, Outsiders
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Franz Ferdinand - You Could Have It So Much Better (coloured) (0887830019835) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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