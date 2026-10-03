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Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Au Pairs
Альбом (сингл)
Playing With A Different Sex
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) - фото 1
  • Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) - фото 2
  • Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Au Pairs
Альбом (сингл)
Playing With A Different Sex
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We're So Cool, Love Song, Set-up, Repetition, Headache (For Michelle), Come Again, Armagh, Unfinished Business, Dear John, It's Obvious
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка

Playing with a Different Sex — дебютный студийный альбом британской пост-панк- группы Au Pairs, выпущенный в 1981 году, признается одним из знаковых явлений пост-панка. Издание на 180 г виниле. Вышедший в 1981 году «Playing Wit a Different Sex» до сих пор считается критиками и поклонниками одним из знаковых явлений пост-панка. В своём ретроспективном обзоре AllMusic описал альбом как «один из величайших и, возможно, забытых пост-панк-альбомов». Бирмингемская группа была сформирована вокруг певицы Лесли Вудс, которая в своих текстах затрагивала темы феминизма и гендерной политики. Продюсером альбома выступил Кен Томас (Дэвид Боуи, Clock DVA, Psychic TV, Cocteau Twins, Sigur R?s). Альбом включает кавер-версию песни Дэвида Боуи «Repetition». В то время Au Pairs сравнивали с такими группами, как Gang of Four и Young Marble Giants.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Au Pairs
Альбом (сингл)
Playing With A Different Sex
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We're So Cool, Love Song, Set-up, Repetition, Headache (For Michelle), Come Again, Armagh, Unfinished Business, Dear John, It's Obvious
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Playing with a Different Sex — дебютный студийный альбом британской пост-панк- группы Au Pairs, выпущенный в 1981 году, признается одним из знаковых явлений пост-панка. Издание на 180 г виниле. Вышедший в 1981 году «Playing Wit a Different Sex» до сих пор считается критиками и поклонниками одним из знаковых явлений пост-панка. В своём ретроспективном обзоре AllMusic описал альбом как «один из величайших и, возможно, забытых пост-панк-альбомов». Бирмингемская группа была сформирована вокруг певицы Лесли Вудс, которая в своих текстах затрагивала темы феминизма и гендерной политики. Продюсером альбома выступил Кен Томас (Дэвид Боуи, Clock DVA, Psychic TV, Cocteau Twins, Sigur R?s). Альбом включает кавер-версию песни Дэвида Боуи «Repetition». В то время Au Pairs сравнивали с такими группами, как Gang of Four и Young Marble Giants.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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