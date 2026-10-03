Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Au Pairs - Playing With A Different Sex (8719262042643) виниловая пластинка
Playing with a Different Sex — дебютный студийный альбом британской пост-панк- группы Au Pairs, выпущенный в 1981 году, признается одним из знаковых явлений пост-панка. Издание на 180 г виниле. Вышедший в 1981 году «Playing Wit a Different Sex» до сих пор считается критиками и поклонниками одним из знаковых явлений пост-панка. В своём ретроспективном обзоре AllMusic описал альбом как «один из величайших и, возможно, забытых пост-панк-альбомов». Бирмингемская группа была сформирована вокруг певицы Лесли Вудс, которая в своих текстах затрагивала темы феминизма и гендерной политики. Продюсером альбома выступил Кен Томас (Дэвид Боуи, Clock DVA, Psychic TV, Cocteau Twins, Sigur R?s). Альбом включает кавер-версию песни Дэвида Боуи «Repetition». В то время Au Pairs сравнивали с такими группами, как Gang of Four и Young Marble Giants.
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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