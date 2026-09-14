Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт)
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Характеристики
Тип товара
машинка для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
машинка для стрижки волос
Время автономной работы
180 мин
Количество насадок
6
Комплектация
адаптер питания, шнур для питания (1.8), щетка, масло, чехол/сумка, база для зарядки
Максимальная длина стрижки
30
Материал лезвий
титан
Минимальная длина стрижки
0.8 мм
Настройка длины стрижки
нет
Подставка для зарядки
да
Роторный двигатель
да
Скорость мотора
6100
Способ регулировки длины
регулятор/смена насадок
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х8
Вес, г.
800
Описание товара Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт)
Машинка для стрижки волос и бороды c зарядной базой. Работа от аккумулятора и от сети. 180 минут работы от аккумулятора, 150 минут зарядки. Литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, мощный мотор 6100 об/мин. 30 установок длины среза: 0,8-30 мм. 6 насадок в комплекте: 3, 6, 9, 12, 25, 30 мм. Рычаг регулировки длины среза с шагом 0,3 мм. Титановое покрытие лезвия. Цифровой дисплей с индикацией заряда батареи. Широкий режущий блок.
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Бренд
Тип товара
машинка для стрижки волос
Время автономной работы
180 мин
Количество насадок
6
Комплектация
адаптер питания, шнур для питания (1.8), щетка, масло, чехол/сумка, база для зарядки
Максимальная длина стрижки
30
Материал лезвий
титан
Минимальная длина стрижки
0.8 мм
Настройка длины стрижки
нет
Подставка для зарядки
да
Роторный двигатель
да
Скорость мотора
6100
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Способ регулировки длины
регулятор/смена насадок
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки волос и бороды c зарядной базой. Работа от аккумулятора и от сети. 180 минут работы от аккумулятора, 150 минут зарядки. Литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, мощный мотор 6100 об/мин. 30 установок длины среза: 0,8-30 мм. 6 насадок в комплекте: 3, 6, 9, 12, 25, 30 мм. Рычаг регулировки длины среза с шагом 0,3 мм. Титановое покрытие лезвия. Цифровой дисплей с индикацией заряда батареи. Широкий режущий блок.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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