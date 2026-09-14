Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1700
Давление струи, кПа
890
Насадок в комплекте
7
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов
Домашняя станция для каждодневного использования!
Прекрасно подходит для личной гигиены и защиты здоровья всей семьи! Широкий функционал использования благодаря дополнительным насадкам, настраиваемым режимам и объемному резервуару.
Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды не просто удаляет остатки пищи, но и большинство вредных
бактерий, способствуя улучшению микрофлоры ротовой полости.
В комплект поставки входит сразу семь различных насадок для всех членов семьи, а удобный встроенный в крышку контейнер обеспечит их надежное хранение.
Механический регулятор давления (10 уровней давления водной струи).
Домашняя станция для каждодневного использования!
Прекрасно подходит для личной гигиены и защиты здоровья всей семьи! Широкий функционал использования благодаря дополнительным насадкам, настраиваемым режимам и объемному резервуару.
Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды не просто удаляет остатки пищи, но и большинство вредных
бактерий, способствуя улучшению микрофлоры ротовой полости.
В комплект поставки входит сразу семь различных насадок для всех членов семьи, а удобный встроенный в крышку контейнер обеспечит их надежное хранение.
Механический регулятор давления (10 уровней давления водной струи).
Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов