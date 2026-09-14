Описание товара Оперативная память Kingston 32GB 7600MT/s DDR5 CL38 DIMM (Kit of 2)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект высокочастотной оперативной памяти DDR5 разработан для опытных пользователей и энтузиастов, строящих мощную игровую систему или продуктивную рабочую станцию без компромиссов. Его исключительная пропускная способность раскроет потенциал современных процессоров AMD Ryzen 7000 серии на платформе AM5 или топовых чипов Intel Core 13-го и 14-го поколений, обеспечивая максимальный FPS в киберспортивных и AAA-играх, а также ускоряя рендеринг и работу с профессиональными пакетами. Для базовых офисных задач или бюджетного апгрейда старых систем он будет избыточен, а его реальные преимущества проявятся только в связке с производительной материнской платой и процессором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память пятого поколения, DDR5, которая устанавливает новый стандарт производительности по сравнению с массовой DDR4. Этот тип предлагает более высокую базовую частоту, увеличенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Ключевой вырез на контактной площадке у DDR5 смещен, что делает физическую установку в слоты для DDR4 или более старых стандартов невозможной.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём с запасом покрывает потребности самых требовательных игр, параллельной работы с десятками вкладок браузера, фоновых приложений и даже монтажа видео в разрешении 4К. Номинальная эффективная частота памяти составляет впечатляющие 7600 МГц, что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая задержки в ресурсоёмких сценариях и повышая минимальную частоту кадров в играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, указанные как CL38, являются сбалансированными для такой высокой частоты. В связке с частотой 7600 МГц эти тайминги обеспечивают низкую общую латентность, что критично для отзывчивости системы. Для достижения заявленных характеристик модули используют профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0. После активации одного из предустановленных профилей в BIOS материнской платы память автоматически начнёт работать на указанных частоте, таймингах и оптимальном напряжении, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5 и соответствующими чипсетами - для Intel это Z790, Z690 (с обновлённым BIOS) и новее, а для AMD - X670, B650 и другие на платформе AM5. Крайне важно помнить, что для стабильной работы на частоте 7600 МГц требуется не только совместимая материнская плата, но и процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На некоторых платах и процессорах для достижения такой частоты может потребоваться дополнительная ручная настройка.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под постоянной нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и может открывать небольшой запас для дальнейшего разгона. Конструкция радиаторов, как правило, компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами воздушного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору одновременно обращаться к двум каналам памяти, практически удваивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с требовательностью к платформе: для выхода на заявленные 7600 МГц нужна современная материнская плата высокого класса и удачный экземпляр процессора. На платах бюджетного сегмента память может не запуститься на максимальной частоте и потребует снижения в BIOS. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоты не ниже 7600 МГц в списке QVL. Этот комплект - отличный выбор для энтузиаста, желающего выжать максимум из новой сборки, но для рядового апгрейда или систем с бюджетной платой стоит рассмотреть более доступные варианты DDR5 с частотой 6000-6400 МГц.