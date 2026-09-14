Оперативная память Patriot Viper XTREME 5 AURUM DDR5 DIMM 32GB
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper XTREME 5 AURUM DDR5 DIMM 32GB
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 разработан для энтузиастов, строящих высокопроизводительную игровую систему или рабочую станцию для творческих задач. Объём в 32 ГБ и высокая частота отлично подходят для современных ААА-игр в разрешениях 1440p и 4K, где они обеспечивают плавность в сценах с открытым миром и быстрой сменой локаций, а также для монтажа видео, работы с 3D-графикой и комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Для офисных задач или базового домашнего ПК это избыточная мощность, но для апгрейда актуальной игровой сборки на платформах Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 это сбалансированное решение.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к стандарту DDR5, последнему поколению оперативной памяти для настольных ПК, которое приносит принципиальные улучшения по сравнению с DDR4. Ключевые изменения включают вдвое большую предварительную выборку данных, встроенный регулятор напряжения на самой планке для лучшей стабильности разгона и более высокие стандартные частоты. Форм-фактор DIMM указывает, что память предназначена исключительно для настольных материнских плат, а для ноутбуков и компактных ПК потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ – это комфортный стандарт для требовательных задач. Заявленная высокая частота, например, 6000 МГц или 6400 МГц, напрямую увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что ускоряет обмен данными между процессором и ОЗУ. В играх это может снизить просадки FPS и улучшить минимальные кадровые rates, а в профессиональных приложениях для рендеринга и кодирования – сократить время обработки больших проектов, особенно в связке с современными многоядерными CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, такие как CL36 или CL40, определяют задержки при обращении к данным, и их баланс с частотой критически важен для итоговой отзывчивости. Более низкие задержки при высокой частоте дают наилучший результат. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, находится в районе 1.25-1.35В. Для простой активации заявленной высокой частоты модули оснащены предустановленными профилями XMP 3.0 (для Intel) и часто EXPO (для AMD), что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI получить максимум производительности без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DDR5. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го (Alder Lake), 13-го (Raptor Lake), 14-го поколения и новее, а также AMD с сокетом AM5 (Ryzen 7000 и новее). Важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 физически несовместимы. Кроме того, для стабильной работы на высоких частотах, близких к предельным для платформы, может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Viper XTREME 5 AURUM оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с золотистым покрытием, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках или разгоне. Их дизайн не только функционален, но и создан для визуального акцента в игровом ПК. Высоту планок стоит проверить на совместимость с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора, так как в некоторых сборках может возникнуть конфликт пространства.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что существенно повышает общую производительность системы. Устанавливать такие планки следует в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ стоит докупать аналогичный комплект, но смешивание разных партий памяти, даже одной модели, иногда может потребовать ручной настройки таймингов для стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – абсолютная несовместимость со слотами DDR4, поэтому проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой, перед заказом. Высокая заявленная частота гарантированно достигается только при активации профиля XMP/EXPO в BIOS, при работе на стандартных настройках JEDEC (обычно 4800 МГц) потенциал модуля не раскрывается. Этот комплект – отличный выбор для геймеров и создателей контента, стремящихся к балансу объёма и скорости на новой платформе, но если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к офисной работе, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4 или DDR5 с меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 разработан для энтузиастов, строящих высокопроизводительную игровую систему или рабочую станцию для творческих задач. Объём в 32 ГБ и высокая частота отлично подходят для современных ААА-игр в разрешениях 1440p и 4K, где они обеспечивают плавность в сценах с открытым миром и быстрой сменой локаций, а также для монтажа видео, работы с 3D-графикой и комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Для офисных задач или базового домашнего ПК это избыточная мощность, но для апгрейда актуальной игровой сборки на платформах Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 это сбалансированное решение.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к стандарту DDR5, последнему поколению оперативной памяти для настольных ПК, которое приносит принципиальные улучшения по сравнению с DDR4. Ключевые изменения включают вдвое большую предварительную выборку данных, встроенный регулятор напряжения на самой планке для лучшей стабильности разгона и более высокие стандартные частоты. Форм-фактор DIMM указывает, что память предназначена исключительно для настольных материнских плат, а для ноутбуков и компактных ПК потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ – это комфортный стандарт для требовательных задач. Заявленная высокая частота, например, 6000 МГц или 6400 МГц, напрямую увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что ускоряет обмен данными между процессором и ОЗУ. В играх это может снизить просадки FPS и улучшить минимальные кадровые rates, а в профессиональных приложениях для рендеринга и кодирования – сократить время обработки больших проектов, особенно в связке с современными многоядерными CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, такие как CL36 или CL40, определяют задержки при обращении к данным, и их баланс с частотой критически важен для итоговой отзывчивости. Более низкие задержки при высокой частоте дают наилучший результат. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, находится в районе 1.25-1.35В. Для простой активации заявленной высокой частоты модули оснащены предустановленными профилями XMP 3.0 (для Intel) и часто EXPO (для AMD), что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI получить максимум производительности без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DDR5. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го (Alder Lake), 13-го (Raptor Lake), 14-го поколения и новее, а также AMD с сокетом AM5 (Ryzen 7000 и новее). Важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 физически несовместимы. Кроме того, для стабильной работы на высоких частотах, близких к предельным для платформы, может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Patriot Viper XTREME 5 AURUM оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с золотистым покрытием, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках или разгоне. Их дизайн не только функционален, но и создан для визуального акцента в игровом ПК. Высоту планок стоит проверить на совместимость с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора, так как в некоторых сборках может возникнуть конфликт пространства.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что существенно повышает общую производительность системы. Устанавливать такие планки следует в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ стоит докупать аналогичный комплект, но смешивание разных партий памяти, даже одной модели, иногда может потребовать ручной настройки таймингов для стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – абсолютная несовместимость со слотами DDR4, поэтому проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой, перед заказом. Высокая заявленная частота гарантированно достигается только при активации профиля XMP/EXPO в BIOS, при работе на стандартных настройках JEDEC (обычно 4800 МГц) потенциал модуля не раскрывается. Этот комплект – отличный выбор для геймеров и создателей контента, стремящихся к балансу объёма и скорости на новой платформе, но если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к офисной работе, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4 или DDR5 с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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