Описание товара Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6400 (PC5-51200) 32GB (2x16GB) DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти Netac Shadow III представляет собой сбалансированное решение для современных высокопроизводительных ПК. Он идеально подходит для геймеров, желающих выжать максимум FPS в требовательных AAA-играх, и для энтузиастов контент-мейкеров, работающих с монтажом видео и 3D-рендерингом. Объём в 32 ГБ с высокой эффективной частотой обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера, тяжёлыми приложениями и современными играми без опасений о нехватке оперативной памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения, которое пришло на смену DDR4. Это означает значительный прирост пропускной способности, повышенную энергоэффективность и встроенную коррекцию ошибок для стабильности системы. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ – отличный запас для любых современных задач. Номинальная эффективная частота составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях – в ускорении обработки больших данных и проектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL, влияют на задержки при обращении к данным. Модули Netac Shadow III используют эффективные тайминги для своей частотной категории, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для автоматической настройки на заявленные 6400 МГц в комплексе с оптимальными таймингами и напряжением используется профиль Intel XMP 3.0, который активируется одной кнопкой в BIOS совместимой материнской платы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, современные процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и актуальные чипсеты серий Z, B и H, а также новейшие процессоры AMD Ryzen серии 7000 на сокете AM5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что важно для долгосрочной стабильности. Дизайн радиатора выполнен в агрессивном геймерском стиле. Конструкция имеет умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, позволяя легко вписать память в большинство сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как это указано в её руководстве. Дальнейшее расширение до 64 ГБ возможно путём установки такого же комплекта в оставшиеся слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – строгая несовместимость с платформами под DDR4: модуль физически не установится в неподходящий слот. Даже на совместимой материнской плате для достижения заявленной частоты 6400 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS, а также свежая прошивка платы. Для стабильной работы на высоких частотах важна качественная материнская плата и процессор с хорошим контроллером памяти. Этот комплект – отличный выбор для сборки нового производительного ПК, но для апгрейда старой системы на DDR4 он не подойдёт.