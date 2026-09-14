Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6400 (PC5-51200) 32GB (2x16GB) DIMM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6400 (PC5-51200) 32GB (2x16GB) DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Netac Shadow III представляет собой сбалансированное решение для современных высокопроизводительных ПК. Он идеально подходит для геймеров, желающих выжать максимум FPS в требовательных AAA-играх, и для энтузиастов контент-мейкеров, работающих с монтажом видео и 3D-рендерингом. Объём в 32 ГБ с высокой эффективной частотой обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера, тяжёлыми приложениями и современными играми без опасений о нехватке оперативной памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения, которое пришло на смену DDR4. Это означает значительный прирост пропускной способности, повышенную энергоэффективность и встроенную коррекцию ошибок для стабильности системы. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ – отличный запас для любых современных задач. Номинальная эффективная частота составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях – в ускорении обработки больших данных и проектов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL, влияют на задержки при обращении к данным. Модули Netac Shadow III используют эффективные тайминги для своей частотной категории, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для автоматической настройки на заявленные 6400 МГц в комплексе с оптимальными таймингами и напряжением используется профиль Intel XMP 3.0, который активируется одной кнопкой в BIOS совместимой материнской платы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, современные процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и актуальные чипсеты серий Z, B и H, а также новейшие процессоры AMD Ryzen серии 7000 на сокете AM5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что важно для долгосрочной стабильности. Дизайн радиатора выполнен в агрессивном геймерском стиле. Конструкция имеет умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, позволяя легко вписать память в большинство сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как это указано в её руководстве. Дальнейшее расширение до 64 ГБ возможно путём установки такого же комплекта в оставшиеся слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – строгая несовместимость с платформами под DDR4: модуль физически не установится в неподходящий слот. Даже на совместимой материнской плате для достижения заявленной частоты 6400 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS, а также свежая прошивка платы. Для стабильной работы на высоких частотах важна качественная материнская плата и процессор с хорошим контроллером памяти. Этот комплект – отличный выбор для сборки нового производительного ПК, но для апгрейда старой системы на DDR4 он не подойдёт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 39 810 руб.9953 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 39 990 руб.9998 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Samsung 32Gb SO-DIMM DDR5 SEC (PC5-38400...
-
В наличииЦена 43 770 руб.10943 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 32GB 3200MHz (KF432C16BB1K2/32)
-
В наличииЦена 49 870 руб.12468 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 670 руб.12668 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 52 810 руб.13203 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 53 030 руб.13258 руб. в СплитОперативная память DDR4 HPE 32Gb 2933MHz (P00924-B21)
-
В наличииЦена 56 610 руб.14153 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3616G-DT...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 870 руб.14468 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 300 руб.14575 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RTL (AX5U600...
-
В наличииЦена 58 300 руб.14575 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*1...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Netac Shadow III представляет собой сбалансированное решение для современных высокопроизводительных ПК. Он идеально подходит для геймеров, желающих выжать максимум FPS в требовательных AAA-играх, и для энтузиастов контент-мейкеров, работающих с монтажом видео и 3D-рендерингом. Объём в 32 ГБ с высокой эффективной частотой обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера, тяжёлыми приложениями и современными играми без опасений о нехватке оперативной памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения, которое пришло на смену DDR4. Это означает значительный прирост пропускной способности, повышенную энергоэффективность и встроенную коррекцию ошибок для стабильности системы. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ – отличный запас для любых современных задач. Номинальная эффективная частота составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях – в ускорении обработки больших данных и проектов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL, влияют на задержки при обращении к данным. Модули Netac Shadow III используют эффективные тайминги для своей частотной категории, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для автоматической настройки на заявленные 6400 МГц в комплексе с оптимальными таймингами и напряжением используется профиль Intel XMP 3.0, который активируется одной кнопкой в BIOS совместимой материнской платы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, современные процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и актуальные чипсеты серий Z, B и H, а также новейшие процессоры AMD Ryzen серии 7000 на сокете AM5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высоких частотах, что важно для долгосрочной стабильности. Дизайн радиатора выполнен в агрессивном геймерском стиле. Конструкция имеет умеренную высоту, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, позволяя легко вписать память в большинство сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как это указано в её руководстве. Дальнейшее расширение до 64 ГБ возможно путём установки такого же комплекта в оставшиеся слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – строгая несовместимость с платформами под DDR4: модуль физически не установится в неподходящий слот. Даже на совместимой материнской плате для достижения заявленной частоты 6400 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS, а также свежая прошивка платы. Для стабильной работы на высоких частотах важна качественная материнская плата и процессор с хорошим контроллером памяти. Этот комплект – отличный выбор для сборки нового производительного ПК, но для апгрейда старой системы на DDR4 он не подойдёт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6400 (PC5-51200) 32GB (2x16GB) DIMM