Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, которые собирают современный высокопроизводительный ПК с фокусом на игры и ресурсоёмкие приложения. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают оптимальный для гейминга и продвинутой многозадачности объём 32 ГБ, которого хватит для одновременной работы с играми на максимальных настройках, стримингом, браузером с множеством вкладок и фоновыми программами. Скорость DDR5-6000 делает систему отзывчивой и обеспечивает высокий кадровый rate в современных проектах, особенно на платформах AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность благодаря изменённой архитектуре. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных компьютеров; установить такие планки в ноутбук или компактную систему с слотами SO-DIMM физически невозможно. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, поскольку обратной совместимости между поколениями нет.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме составляет 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём является отличным выбором для игровых и рабочих станций, полностью исключая подтормаживания из-за нехватки ОЗУ даже при работе с тяжелыми сценами в редакторах или виртуальных машинах. Номинальная частота 6000 МГц (эффективная) обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность в играх, а также ускоряет обработку больших данных в инженерных и творческих программах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули Netac Shadow III характеризуются сбалансированными таймингами, обеспечивающими низкую латентность при высокой частоте. Для активации заявленной скорости 6000 МГц в BIOS материнской платы необходимо включить профиль Intel XMP 3.0 или AMD EXPO (в зависимости от вашей платформы), что автоматически установит правильные частоту, тайминги и рабочее напряжение. Это избавляет от необходимости сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу памяти на паспортных характеристиках.
Совместимость с платформой
Память DDR5-6000 совместима с современными платформами: это процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре Zen 4) и новее. Критически важно проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируется работа с четырьмя модулями, так как на высоких частотах стабильность системы зависит от качества контроллера памяти процессора и разводки платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами Shadow III, которые эффективно рассеивают тепло от чипов памяти даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов агрессивный и может создавать конфликты с очень крупными башенными или процессорными кулерами, поэтому перед покупкой стоит уточнить свободное пространство над слотами ОЗУ. Адресная RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы для создания целостного визуального образа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Для активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с совместимостью: модули DDR5 не работают в платах для DDR4 и наоборот. Даже на совместимой платформе для выхода на частоту 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. При планировании дальнейшего апгрейда до 64 ГБ путём добавления второго идентичного комплекта имейте в виду, что работа четырёх модулей на высоких частотах часто требует ручной настройки напряжений и может не быть гарантирована. Этот комплект является оптимальным балансом скорости, объёма и цены для сборки мощного игрового ПК или рабочей станции на новой платформе.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, которые собирают современный высокопроизводительный ПК с фокусом на игры и ресурсоёмкие приложения. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают оптимальный для гейминга и продвинутой многозадачности объём 32 ГБ, которого хватит для одновременной работы с играми на максимальных настройках, стримингом, браузером с множеством вкладок и фоновыми программами. Скорость DDR5-6000 делает систему отзывчивой и обеспечивает высокий кадровый rate в современных проектах, особенно на платформах AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность благодаря изменённой архитектуре. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных компьютеров; установить такие планки в ноутбук или компактную систему с слотами SO-DIMM физически невозможно. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, поскольку обратной совместимости между поколениями нет.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме составляет 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём является отличным выбором для игровых и рабочих станций, полностью исключая подтормаживания из-за нехватки ОЗУ даже при работе с тяжелыми сценами в редакторах или виртуальных машинах. Номинальная частота 6000 МГц (эффективная) обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность в играх, а также ускоряет обработку больших данных в инженерных и творческих программах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули Netac Shadow III характеризуются сбалансированными таймингами, обеспечивающими низкую латентность при высокой частоте. Для активации заявленной скорости 6000 МГц в BIOS материнской платы необходимо включить профиль Intel XMP 3.0 или AMD EXPO (в зависимости от вашей платформы), что автоматически установит правильные частоту, тайминги и рабочее напряжение. Это избавляет от необходимости сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу памяти на паспортных характеристиках.
Совместимость с платформой
Память DDR5-6000 совместима с современными платформами: это процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре Zen 4) и новее. Критически важно проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируется работа с четырьмя модулями, так как на высоких частотах стабильность системы зависит от качества контроллера памяти процессора и разводки платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами Shadow III, которые эффективно рассеивают тепло от чипов памяти даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов агрессивный и может создавать конфликты с очень крупными башенными или процессорными кулерами, поэтому перед покупкой стоит уточнить свободное пространство над слотами ОЗУ. Адресная RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы для создания целостного визуального образа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Для активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с совместимостью: модули DDR5 не работают в платах для DDR4 и наоборот. Даже на совместимой платформе для выхода на частоту 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. При планировании дальнейшего апгрейда до 64 ГБ путём добавления второго идентичного комплекта имейте в виду, что работа четырёх модулей на высоких частотах часто требует ручной настройки напряжений и может не быть гарантирована. Этот комплект является оптимальным балансом скорости, объёма и цены для сборки мощного игрового ПК или рабочей станции на новой платформе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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