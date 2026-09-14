Описание товара Оперативная память Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым требуется солидный запас производительности для ресурсоемких рабочих процессов и комфортного гейминга на высоких настройках. Общий объем в 64 ГБ идеально подойдет для профессиональных задач: монтажа видео в разрешении 4K и выше, работы с тяжелыми 3D-сценами, рендеринга, обработки больших данных или одновременной работы в нескольких виртуальных машинах. Для игрового ПК такой объем является избыточным для большинства современных проектов, но станет надежным фундаментом для многозадачности стриминга или будущих требовательных релизов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, что означает ее предназначение для настольных компьютеров. Это новое поколение памяти предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с уходящим DDR4. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому ваша материнская плата и процессор должны изначально поддерживать именно этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Базовая частота работы составляет 5600 МГц, обеспечивая высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, сокращении времени рендеринга в профессиональных пакетах и исключительной отзывчивости системы при работе с десятками приложений и вкладок браузера одновременно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц на момент выхода стандарта. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с заявленной частотой и таймингами через BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной тонкой настройки. Это гарантирует стабильную работу на паспортных характеристиках без глубокого погружения в оверклокинг.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (AM5). Для активации профиля XMP и работы на частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z690/B760 или AMD X670/B650) и рекомендовано обновление BIOS до последней версии. Убедитесь, что ваша плата официально поддерживает такую высокую частоту при установке двух модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета из серии FURY Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при высокой скорости работы, обеспечивая стабильность даже при длительных нагрузках. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, что упрощает процесс сборки. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и производительных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору обращаться к памяти одновременно по двум каналам, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в ее руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться в поддержке стандарта DDR5 вашей материнской платой и процессором, так как обратной совместимости нет. Хотя объем в 64 ГБ впечатляет, для исключительно игровых целей часто достаточно 32 ГБ, и средства можно перераспределить на другие компоненты. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц через XMP требуется достаточно качественная плата; на базовых моделях может потребоваться ручная настройка или работа на более низких частотах. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового ПК с фокусом на будущее.