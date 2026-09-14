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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733137
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, 2 x RJ-45
Звуковая схема
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х6
Вес, г.
750

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5

Компактная материнская плата MAXSUN формата mini-ITX отлично впишется даже в самые небольшие корпуса — её габариты всего 17 ? 17 см. Основанная на чипсете Intel B760 и поддерживающая сокет LGA 1700, она создана для современных процессоров и обеспечивает отличный баланс производительности и свежих технологий. Установите до двух модулей быстрой оперативной памяти DDR5 с частотой до 4800 МГц — хватит даже требовательным задачам, ведь общий объём оперативки может достигать внушительных 96 ГБ. Подключайте видеокарту через топовый слот PCI Express 5.0 x16 и до четырёх накопителей SATA. Идеальное решение для продвинутых компактных проектов.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, 2 x RJ-45
Звуковая схема
5.1
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата MAXSUN формата mini-ITX отлично впишется даже в самые небольшие корпуса — её габариты всего 17 ? 17 см. Основанная на чипсете Intel B760 и поддерживающая сокет LGA 1700, она создана для современных процессоров и обеспечивает отличный баланс производительности и свежих технологий. Установите до двух модулей быстрой оперативной памяти DDR5 с частотой до 4800 МГц — хватит даже требовательным задачам, ведь общий объём оперативки может достигать внушительных 96 ГБ. Подключайте видеокарту через топовый слот PCI Express 5.0 x16 и до четырёх накопителей SATA. Идеальное решение для продвинутых компактных проектов.


Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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