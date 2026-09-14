Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5
Материнская плата MAXSUN на современном чипсете AMD B850 сочетает в себе производительность и компактность форм-фактора mATX – идеально для сборки мощных, но негабаритных ПК. Поддержка высокоскоростной памяти DDR5 на частоте до 6400 МГц с двумя слотами позволяет оптимизировать работу системы и добиться быстрой отклика даже в ресурсоёмких задачах. Максимальный объём памяти 96 ГБ открывает простор для серьёзных проектов и многозадачности, а поддержка стандарта PCI Express 5.0 помогает раскрыть потенциал современных видеокарт и других компонентов. Wi-Fi на борту избавит от лишних проводов. Socket AM5 подойдёт для последних процессоров AMD, а ширина всего 22,5 см не займёт много места в корпусе. Выбирайте MAXSUN – и собирайте систему на мощной, продуманной базе.
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