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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5

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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733121
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
6.5
Высота, см
28.3
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
6xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI, DisplayPort, COM
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5

Материнская плата MAXSUN на базе чипсета AMD B650 создана для тех, кто ценит баланс мощности и компактности. Форм-фактор mATX делает её подходящей для сборки современных и одновременно экономящих место компьютеров. Поддержка нового стандарта памяти DDR5 и максимальный объём до 192 ГБ позволяют забыть о «тормозах» даже при интенсивной работе и запуске требовательных игр. Четыре слота для модулей памяти и четыре разъёма M.2 — ваш простор для апгрейда и быстрого хранения. Превосходный вариант под процессоры с сокетом AM5. Встроенный Wi-Fi поможет быстро выйти онлайн без лишних проводов, а наличие слотов PCI-E x16 и x1 открывает простор для расширений. Каждая деталь заточена под динамичные задачи и современные сценарии использования.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
6.5
Высота, см
28.3
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
6xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI, DisplayPort, COM
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN на базе чипсета AMD B650 создана для тех, кто ценит баланс мощности и компактности. Форм-фактор mATX делает её подходящей для сборки современных и одновременно экономящих место компьютеров. Поддержка нового стандарта памяти DDR5 и максимальный объём до 192 ГБ позволяют забыть о «тормозах» даже при интенсивной работе и запуске требовательных игр. Четыре слота для модулей памяти и четыре разъёма M.2 — ваш простор для апгрейда и быстрого хранения. Превосходный вариант под процессоры с сокетом AM5. Встроенный Wi-Fi поможет быстро выйти онлайн без лишних проводов, а наличие слотов PCI-E x16 и x1 открывает простор для расширений. Каждая деталь заточена под динамичные задачи и современные сценарии использования.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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