Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B650M, AM5, B650, 4*DDR5
Материнская плата MAXSUN на базе чипсета AMD B650 создана для тех, кто ценит баланс мощности и компактности. Форм-фактор mATX делает её подходящей для сборки современных и одновременно экономящих место компьютеров. Поддержка нового стандарта памяти DDR5 и максимальный объём до 192 ГБ позволяют забыть о «тормозах» даже при интенсивной работе и запуске требовательных игр. Четыре слота для модулей памяти и четыре разъёма M.2 — ваш простор для апгрейда и быстрого хранения. Превосходный вариант под процессоры с сокетом AM5. Встроенный Wi-Fi поможет быстро выйти онлайн без лишних проводов, а наличие слотов PCI-E x16 и x1 открывает простор для расширений. Каждая деталь заточена под динамичные задачи и современные сценарии использования.
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