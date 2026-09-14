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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733118
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2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х8
Вес, кг.
2.33
Описание товара Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5
Gigabyte представляет материнскую плату формата ATX с мощным чипсетом AMD X870E и современным разъёмом AM5. Если вы ищете платформу для топовых процессоров — вы её нашли. Четыре слота под память DDR5 с максимальной частотой до 8200 МГц позволят выжать максимум производительности из вашей системы, а поддержка объёма до 256 ГБ — идеальна для тяжёлых задач, будь то работа или игры на максималке.
Четыре разъёма M.2 дадут свободу расширения быстрыми накопителями, а расширенные возможности подключения обеспечит новейший стандарт PCI Express 5.0. Ширина 24,4 см при высоте 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов.
Встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов, а звук 7.1 подарит настоящее погружение в любимые фильмы и игры. Эта материнская плата подойдёт для сборок без багов совместимости, развёрнутых апгрейдов и максимального комфорта без SLI/CrossFire — всё, что нужно для стабильной надёжной работы и впечатляющего уровня развлечений.
2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte представляет материнскую плату формата ATX с мощным чипсетом AMD X870E и современным разъёмом AM5. Если вы ищете платформу для топовых процессоров — вы её нашли. Четыре слота под память DDR5 с максимальной частотой до 8200 МГц позволят выжать максимум производительности из вашей системы, а поддержка объёма до 256 ГБ — идеальна для тяжёлых задач, будь то работа или игры на максималке.
Четыре разъёма M.2 дадут свободу расширения быстрыми накопителями, а расширенные возможности подключения обеспечит новейший стандарт PCI Express 5.0. Ширина 24,4 см при высоте 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов.
Встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов, а звук 7.1 подарит настоящее погружение в любимые фильмы и игры. Эта материнская плата подойдёт для сборок без багов совместимости, развёрнутых апгрейдов и максимального комфорта без SLI/CrossFire — всё, что нужно для стабильной надёжной работы и впечатляющего уровня развлечений.
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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