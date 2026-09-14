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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733114
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5 Gigabit Ethernet (5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х8
Вес, кг.
3.01
Описание товара Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE X3D, AM5, X870, 4*DDR5
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870E — идеальное решение для современных мощных сборок. Форм-фактор ATX делает её подходящей для большинства полноразмерных корпусов, а вместе с компактной шириной 24,4 см плата легко вписывается в стандартное пространство. Четыре слота M.2 под быстрые накопители обеспечат стремительную работу любых приложений, а четыре слота под память DDR5 позволяют собрать систему с внушительным объёмом ОЗУ — до 256 ГБ. Это даст простор для профессиональных задач, сложных игр и работы с большими объёмами данных.
Современный Socket AM5 открывает доступ к новым возможностям процессоров, а PCI Express 5.0 — к максимальной скорости современных видеокарт и расширительных плат. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает эту плату ориентированной на один мощный графический процессор, что идеально для актуальных игровых и профессиональных решений. Встроенный Wi-Fi избавит от ненужных проводов, а объёмная звуковая схема 7.1 подарит насыщенное аудиовпечатление без внешней звуковой карты. Поддержка модулей памяти формата DIMM позволит легко подобрать нужную комплектацию.
5 Gigabit Ethernet (5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870E — идеальное решение для современных мощных сборок. Форм-фактор ATX делает её подходящей для большинства полноразмерных корпусов, а вместе с компактной шириной 24,4 см плата легко вписывается в стандартное пространство. Четыре слота M.2 под быстрые накопители обеспечат стремительную работу любых приложений, а четыре слота под память DDR5 позволяют собрать систему с внушительным объёмом ОЗУ — до 256 ГБ. Это даст простор для профессиональных задач, сложных игр и работы с большими объёмами данных.
Современный Socket AM5 открывает доступ к новым возможностям процессоров, а PCI Express 5.0 — к максимальной скорости современных видеокарт и расширительных плат. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает эту плату ориентированной на один мощный графический процессор, что идеально для актуальных игровых и профессиональных решений. Встроенный Wi-Fi избавит от ненужных проводов, а объёмная звуковая схема 7.1 подарит насыщенное аудиовпечатление без внешней звуковой карты. Поддержка модулей памяти формата DIMM позволит легко подобрать нужную комплектацию.
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE X3D, AM5, X870, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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