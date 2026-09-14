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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733102
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 8хUSB 2.0/1.1, DisplayPort, HDMI, RJ-45, PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.66

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5

**Материнская плата Gigabyte B850 EAGLE WIFI7 ICE, RTL** — это надёжное и мощное решение для вашего настольного компьютера. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Разъём для процессора: AM5. * Чипсет: AMD B850. * Тип оперативной памяти: DDR5. * Количество слотов памяти: 4. * Минимальная частота памяти: 4400 МГц. * Максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц. * Форм-фактор модуля памяти: DIMM. * Количество M.2 сокетов: 3. * Количество SATA 6 Гб/с: 4. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет построить мощный и современный игровой или рабочий компьютер. Она поддерживает новейшие технологии и стандарты, что позволяет вам использовать самые современные компоненты и максимально раскрыть потенциал вашей системы. С поддержкой высокоскоростной памяти DDR5 и тремя слотами M.2 вы сможете обеспечить быструю и эффективную работу вашей системы. А четыре разъёма SATA 6 Гб/с позволят подключить множество накопителей для хранения данных. Не упустите возможность приобрести материнскую плату Gigabyte B850 EAGLE WIFI7 ICE, RTL и создать компьютер своей мечты!



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1, 8хUSB 2.0/1.1, DisplayPort, HDMI, RJ-45, PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte B850 EAGLE WIFI7 ICE, RTL** — это надёжное и мощное решение для вашего настольного компьютера. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Разъём для процессора: AM5. * Чипсет: AMD B850. * Тип оперативной памяти: DDR5. * Количество слотов памяти: 4. * Минимальная частота памяти: 4400 МГц. * Максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц. * Форм-фактор модуля памяти: DIMM. * Количество M.2 сокетов: 3. * Количество SATA 6 Гб/с: 4. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет построить мощный и современный игровой или рабочий компьютер. Она поддерживает новейшие технологии и стандарты, что позволяет вам использовать самые современные компоненты и максимально раскрыть потенциал вашей системы. С поддержкой высокоскоростной памяти DDR5 и тремя слотами M.2 вы сможете обеспечить быструю и эффективную работу вашей системы. А четыре разъёма SATA 6 Гб/с позволят подключить множество накопителей для хранения данных. Не упустите возможность приобрести материнскую плату Gigabyte B850 EAGLE WIFI7 ICE, RTL и создать компьютер своей мечты!


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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