Аккумуляторный степлер Ryobi ONE+ R18ST50-0 без аккумулятора в комплекте 5133004496
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Кол-во ударов, удары в мин
60
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
14
Регулировка силы удара
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733096
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Характеристики
Бренд
Комлектация
документация, крючок для ремня, скобы 160 шт
Кол-во ударов, удары в мин
60
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
14
Регулировка силы удара
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.77
Описание товара Аккумуляторный степлер Ryobi ONE+ R18ST50-0 без аккумулятора в комплекте 5133004496
Степлер электрический Ryobi R18ST50-0 станет надежным помощником для фиксации различных отделочных материалов при выполнении обшивки мебели, декорировании и других задач. Он предусматривает забивание скоб шириной 10 мм и длиной в пределах 6-14 мм. Для повышения точности и аккуратности реализованы регулировка глубины и усилия забивания. Эргономичная рукоятка с противоскользящим покрытием гарантирует комфортное удержание инструмента. Степлер Ryobi R18ST50-0 работает автономно на основе литий-ионного аккумулятора. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
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Бренд
Комлектация
документация, крючок для ремня, скобы 160 шт
Кол-во ударов, удары в мин
60
Минимальный размер скоб, мм
6
Максимальный размер скоб, мм
14
Регулировка силы удара
Да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Степлер электрический Ryobi R18ST50-0 станет надежным помощником для фиксации различных отделочных материалов при выполнении обшивки мебели, декорировании и других задач. Он предусматривает забивание скоб шириной 10 мм и длиной в пределах 6-14 мм. Для повышения точности и аккуратности реализованы регулировка глубины и усилия забивания. Эргономичная рукоятка с противоскользящим покрытием гарантирует комфортное удержание инструмента. Степлер Ryobi R18ST50-0 работает автономно на основе литий-ионного аккумулятора. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторный степлер Ryobi ONE+ R18ST50-0 без аккумулятора в комплекте 5133004496 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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