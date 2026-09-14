Компрессор Ryobi ONE+ R18AC-0 без аккумулятора в комплекте 5133004540
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733093
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Характеристики
Бренд
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8.3
Входное напряжение
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х28
Вес, кг.
6.9
Описание товара Компрессор Ryobi ONE+ R18AC-0 без аккумулятора в комплекте 5133004540
Компрессор Ryobi ONE+ R18AC-0 5133004540 предназначен для накачивания автомобильных шин, а также для питания финишных пневмогвоздезабивателей. Относится к агрегатам профессионального класса. Данная модель подходит для использования с аккумуляторами типа Li-ion. Компрессор имеет прочный корпус. Подходит для удаления пыли и прочих работ.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8.3
Входное напряжение
18
Страна производитель
Китай
Компрессор Ryobi ONE+ R18AC-0 5133004540 предназначен для накачивания автомобильных шин, а также для питания финишных пневмогвоздезабивателей. Относится к агрегатам профессионального класса. Данная модель подходит для использования с аккумуляторами типа Li-ion. Компрессор имеет прочный корпус. Подходит для удаления пыли и прочих работ.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Компрессор Ryobi ONE+ R18AC-0 без аккумулятора в комплекте 5133004540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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