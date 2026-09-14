Top.Mail.Ru
Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 1
Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 2
Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 3
Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 4
Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3.1
Мощность двигателя (кВт)
2.3
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 1
  • Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 2
  • Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 3
  • Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 4
  • Бензопила Gigant 16&quot; 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733086
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3.1
Мощность двигателя (кВт)
2.3
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
105
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х30х26
Вес, кг.
6.6

Описание товара Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09

Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - это цепная пила, работающая на основе двухтактного бензинового двигателя объемом 45 см?, мощностью 3,1 л.с. Модель подойдет для простых бытовых задач, таких как распиловка веток и бруса. Бензопила значительно улучшает процесс распила древесины, незаменима в рубке деревьев и заготовке дров. Модель имеет компактную шину 400 мм, толщина звена: 1,3 мм, шаг цепи: 0,325. При её изготовлении основной упор делался на безопасность владельца, поэтому бензопила оснащена тормозом цепи, который защитит пользователя от отскока пилы. Бензопила удобна в использовании, поддерживает систему облегченного запуска «Легкий старт», заводится при минимальных усилиях. Наличие системы амортизации из трех демпфирующих втулок снижает уровень вибраций при работе двигателя. Карбюратор отличается простым регулированием, для настройки оборотов достаточно использовать отвертку. Закачка топлива в карбюратор происходит с помощью ручного топливного насоса (праймера). Улучшенный масляный насос подает специальное цепное масло, которое облегчает скольжение цепи и не дает металлическим деталям перегреваться от трения во время работы. Емкость бака смазки цепи: 260 мл. Устройство оснащено вместительным топливным баком емкостью 550 мл.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)

Отзывы о товаре Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Класс
бытовая
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
45
Мощность двигателя (л.с.)
3.1
Мощность двигателя (кВт)
2.3
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
105
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - это цепная пила, работающая на основе двухтактного бензинового двигателя объемом 45 см?, мощностью 3,1 л.с. Модель подойдет для простых бытовых задач, таких как распиловка веток и бруса. Бензопила значительно улучшает процесс распила древесины, незаменима в рубке деревьев и заготовке дров. Модель имеет компактную шину 400 мм, толщина звена: 1,3 мм, шаг цепи: 0,325. При её изготовлении основной упор делался на безопасность владельца, поэтому бензопила оснащена тормозом цепи, который защитит пользователя от отскока пилы. Бензопила удобна в использовании, поддерживает систему облегченного запуска «Легкий старт», заводится при минимальных усилиях. Наличие системы амортизации из трех демпфирующих втулок снижает уровень вибраций при работе двигателя. Карбюратор отличается простым регулированием, для настройки оборотов достаточно использовать отвертку. Закачка топлива в карбюратор происходит с помощью ручного топливного насоса (праймера). Улучшенный масляный насос подает специальное цепное масло, которое облегчает скольжение цепи и не дает металлическим деталям перегреваться от трения во время работы. Емкость бака смазки цепи: 260 мл. Устройство оснащено вместительным топливным баком емкостью 550 мл.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...