Бензопила Gigant 16" 2,45 л.с./40 см3 GSAF-07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
бытовая
Объём двигателя, см3
40
Мощность двигателя (л.с.)
2.45
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Объём топливного бака, л
0.45
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Длина шины, дюйм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733084
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Характеристики
Бренд
Класс
бытовая
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
40
Мощность двигателя (л.с.)
2.45
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.45
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
57
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Габариты без упаковки
395х270х245 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х30
Вес, кг.
7.78
Описание товара Бензопила Gigant 16" 2,45 л.с./40 см3 GSAF-07
Бензопила Gigant 16" 2,45 л.с./40 см3 GSAF-07 предназначена для пиления древесины, с её помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания - необходимый инструмент для дачников и владельцев частного дома. Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель легко заводится и охлаждается потоком воздуха. Улавливатель цепи и инерционный тормоз снижают вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Подогрев камеры воздушного фильтра и карбюратора обеспечивает стабильную работу в холодных условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 16 дюймов, Функция антивибрация
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Бренд
Класс
бытовая
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
40
Мощность двигателя (л.с.)
2.45
Мощность двигателя (кВт)
1.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.45
Емкость масляного бака, л
0.21
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
57
Развернуть
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Антивибрация
Да
Габариты без упаковки
395х270х245 мм
Страна производитель
Китай
Бензопила Gigant 16" 2,45 л.с./40 см3 GSAF-07 предназначена для пиления древесины, с её помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания - необходимый инструмент для дачников и владельцев частного дома. Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель легко заводится и охлаждается потоком воздуха. Улавливатель цепи и инерционный тормоз снижают вероятность травмы оператора при отскоке инструмента или обрыве цепи. Подогрев камеры воздушного фильтра и карбюратора обеспечивает стабильную работу в холодных условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 16 дюймов, Функция антивибрация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 16 дюймов, Функция антивибрация
Бензопила Gigant 16" 2,45 л.с./40 см3 GSAF-07 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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