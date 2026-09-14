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Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06

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Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 1
Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 2
Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 3
Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.8
Мощность двигателя (кВт)
2.8
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 1
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 2
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 3
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733083
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.8
Мощность двигателя (кВт)
2.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х30
Вес, кг.
7

Описание товара Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06

Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 предназначена для пиления древесины, с ее помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания - прочный и мощный агрегат, который позволит справиться с задачами любого уровня сложности. Обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи - при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает ее, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или ее соскока с шины предотвращает травмирование.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver

Отзывы о товаре Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
52
Мощность двигателя (л.с.)
3.8
Мощность двигателя (кВт)
2.8
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.26
Емкость масляного бака, л
0.55
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 предназначена для пиления древесины, с ее помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания - прочный и мощный агрегат, который позволит справиться с задачами любого уровня сложности. Обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи - при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает ее, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или ее соскока с шины предотвращает травмирование.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Самовывоз
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Отзывы


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