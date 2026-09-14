Газонокосилка бесщеточная Ryobi RY18LMX37A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004597
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733076
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Габариты без упаковки, мм
734 x 449 x 409 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х44х39
Вес, кг.
25.25
Описание товара Газонокосилка бесщеточная Ryobi RY18LMX37A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004597
Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукояти от 25 до 70 мм Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения Емкость травосборника 45л
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Самоходная
нет
Большие задние колеса
Да
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Габариты без упаковки, мм
734 x 449 x 409 мм
Страна производитель
Китай
Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукояти от 25 до 70 мм Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения Емкость травосборника 45л
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные
Газонокосилка бесщеточная Ryobi RY18LMX37A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004597 - этот товар вы можете купить по цене 32100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газонокосилка бесщеточная Ryobi RY18LMX37A-0 без аккумулятора в комплекте 5133004597