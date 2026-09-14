Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05
Газонокосилка Gigant представляет собой высокоэффективное устройство, идеально подходящее для ухода за большими газонами и садами. Эта мощная машина сочетает в себе как электрический, так и топливный двигатели, обеспечивая надежность и универсальность в использовании. С характеристиками, которые выдают её исключительные возможности, эта газонокосилка весит 33 кг и оснащена объемным травосборником на 60 литров, что позволяет минимизировать остановки для его опустошения. Объём топливного бака составляет 1,5 литра, что обеспечивает длительную работу без частой дозаправки. Газонокосилка имеет два двигателя: электрический с мощностью 5150 Вт и топливный двигатель с мощностью 7 л.с. Четырёхтактный топливный двигатель гарантирует стабильную и эффективную работу устройства. С шириной скашивания в 56 см, она способна охватить большие площади за меньшее время. Устройство позволяет регулировать высоту скашивания в диапазоне от 30 мм до 75 мм, что делает её подходящей для различных типов газонов и пользовательских предпочтений. Регулировка высоты скашивания добавляет удобства и точности в процессе работы. Эта газонокосилка обеспечивает мощную и надёжную производительность, благодаря которой она может справляться как с простыми, так и с более сложными задачами по уходу за вашим участком. Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, эффективности и функциональности.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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