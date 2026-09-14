Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6
Видеокарта ASRock, модель Arc Pro B60, представляет собой инновационное решение для тех, кто ищет баланс между производительностью и передовыми технологиями. С оснащением 24 Гб видеопамяти GDDR6, устройство обещает высокую пропускную способность памяти, обеспечивая плавную работу в современных приложениях и играх. Производитель графического чипа Intel и техпроцесс 5 нм гарантируют передовую архитектуру и энергоэффективность. Графический процессор Arc Pro B60 с частотой 2000 МГц позволяет обрабатывать данные с невиданной скоростью, а частота видеопамяти в 19000 МГц обеспечивает быструю передачу данных без задержек. Видеокарта поддерживает подключение одного монитора, но при этом делает это с максимальным разрешением 7680x4320, что открывает новые горизонты для работы с ультра-высоким качеством изображения. Слот PCI-E 5.0 гарантирует максимальную совместимость и скорость передачи данных, позволяя видеокарте работать на пределе своих возможностей. Разрядность шины памяти в 192 bit обеспечивает широкий канал связи для обмена данными между компонентами, минимизируя любые возможные узкие места. ASRock оснастил данную видеокарту активной системой охлаждения для поддержания оптимальной температуры и стабильной работы даже в самых серьезных нагрузках. Длина видеокарты составляет 271 мм, что делает ее подходящим решением для большинства современных корпусов. Видеокарта ASRock Arc Pro B60 – это идеальный выбор для пользователей, требующих от своей системы высочайшей производительности и надежности.
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Теги товара: Для игр в 4K
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Теги товара: Для игр в 4K
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