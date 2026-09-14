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Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6

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Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 1
Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 2
Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 3
Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 4
Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 5
Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 6
Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Arc Pro B60
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 1
  • Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 2
  • Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 3
  • Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 4
  • Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 5
  • Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 6
  • Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733072
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Характеристики

Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc Pro B60
Количество поддерживаемых мониторов
1
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
271
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6

Видеокарта ASRock, модель Arc Pro B60, представляет собой инновационное решение для тех, кто ищет баланс между производительностью и передовыми технологиями. С оснащением 24 Гб видеопамяти GDDR6, устройство обещает высокую пропускную способность памяти, обеспечивая плавную работу в современных приложениях и играх. Производитель графического чипа Intel и техпроцесс 5 нм гарантируют передовую архитектуру и энергоэффективность. Графический процессор Arc Pro B60 с частотой 2000 МГц позволяет обрабатывать данные с невиданной скоростью, а частота видеопамяти в 19000 МГц обеспечивает быструю передачу данных без задержек. Видеокарта поддерживает подключение одного монитора, но при этом делает это с максимальным разрешением 7680x4320, что открывает новые горизонты для работы с ультра-высоким качеством изображения. Слот PCI-E 5.0 гарантирует максимальную совместимость и скорость передачи данных, позволяя видеокарте работать на пределе своих возможностей. Разрядность шины памяти в 192 bit обеспечивает широкий канал связи для обмена данными между компонентами, минимизируя любые возможные узкие места. ASRock оснастил данную видеокарту активной системой охлаждения для поддержания оптимальной температуры и стабильной работы даже в самых серьезных нагрузках. Длина видеокарты составляет 271 мм, что делает ее подходящим решением для большинства современных корпусов. Видеокарта ASRock Arc Pro B60 – это идеальный выбор для пользователей, требующих от своей системы высочайшей производительности и надежности.



Теги товара: Для игр в 4K

Отзывы о товаре Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ASRock
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc Pro B60
Количество поддерживаемых мониторов
1
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
271
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASRock, модель Arc Pro B60, представляет собой инновационное решение для тех, кто ищет баланс между производительностью и передовыми технологиями. С оснащением 24 Гб видеопамяти GDDR6, устройство обещает высокую пропускную способность памяти, обеспечивая плавную работу в современных приложениях и играх. Производитель графического чипа Intel и техпроцесс 5 нм гарантируют передовую архитектуру и энергоэффективность. Графический процессор Arc Pro B60 с частотой 2000 МГц позволяет обрабатывать данные с невиданной скоростью, а частота видеопамяти в 19000 МГц обеспечивает быструю передачу данных без задержек. Видеокарта поддерживает подключение одного монитора, но при этом делает это с максимальным разрешением 7680x4320, что открывает новые горизонты для работы с ультра-высоким качеством изображения. Слот PCI-E 5.0 гарантирует максимальную совместимость и скорость передачи данных, позволяя видеокарте работать на пределе своих возможностей. Разрядность шины памяти в 192 bit обеспечивает широкий канал связи для обмена данными между компонентами, минимизируя любые возможные узкие места. ASRock оснастил данную видеокарту активной системой охлаждения для поддержания оптимальной температуры и стабильной работы даже в самых серьезных нагрузках. Длина видеокарты составляет 271 мм, что делает ее подходящим решением для большинства современных корпусов. Видеокарта ASRock Arc Pro B60 – это идеальный выбор для пользователей, требующих от своей системы высочайшей производительности и надежности.


Теги товара: Для игр в 4K
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Отзывы


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