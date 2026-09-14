Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6
Видеокарта MAXSUN с графическим процессором Arc Pro B60 от Intel предлагает мощь и производительность нового поколения. Оснащенная 24 Гб видеопамяти типа GDDR6 и работающая на техпроцессе 5 нм, эта видеокарта гарантирует высокую скорость обработки данных и стабильную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. С графическим процессором, работающим на частоте 2000 МГц, и видеопамятью с частотой 19000 МГц, MAXSUN обеспечивает плавную и быструю графическую производительность. Устройство поддерживает подключение до двух мониторов, что значительно расширяет возможности многозадачности и улучшает ваш рабочий процесс. Активное охлаждение гарантирует, что карта будет работать с оптимальной эффективностью, не перегреваясь, даже во время интенсивных нагрузок. Поддержка максимального разрешения 7680x4320 позволяет наслаждаться изображениями исключительной четкости и детализации. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высокую пропускную способность для взаимодействия с другими компонентами системы, а разъемы HDMI и DisplayPort расширяют возможности подключения внешних устройств. Длина видеокарты составляет 241 мм, что делает её совместимой с большинством современных корпусов. Бренд MAXSUN объединяет передовые технологии и изысканный дизайн, чтобы предложить пользователям решение, способное удовлетворить все их графические потребности.
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Теги товара: Для игр в 4K
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Теги товара: Для игр в 4K
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