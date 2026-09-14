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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7

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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 1
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 2
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 3
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 4
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 5
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 6
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 7
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 8
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 9
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 10
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 11
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 12
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733069
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
306
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, который предлагает впечатляющую производительность благодаря 4608 ядрам CUDA. В режиме Extreme Performance частота ядра достигает 2617 МГц, а в режиме Boost - 2602 МГц, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Память и интерфейс Модель оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 на 128-битной шине памяти, что обеспечивает высокую пропускную способность и быструю обработку данных. Карта устанавливается в слот PCI Express® Gen 5 x16 (использует x8), что гарантирует быструю передачу данных между компонентами системы. Система охлаждения VENTUS 3X OC оборудована эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая обеспечивает надежное охлаждение при высоких нагрузках. Благодаря продуманной конструкции радиатора, видеокарта остается прохладной даже в самых требовательных играх. Разъёмы и подключение Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Поддерживается разрешение до 7680 x 4320 пикселей, а также технологии HDR и VRR. Энергопотребление MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC имеет энергопотребление 180 Вт и требует подключения одного 8-контактного разъема питания. Для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 650 Вт. Физические характеристики Размеры видеокарты составляют 306 x 121 x 44 мм, вес - 860 грамм. Компактный дизайн позволяет установить карту в большинство современных корпусов. Поддержка технологии G-SYNC обеспечивает плавную картинку без разрывов изображения в играх.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
306
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, который предлагает впечатляющую производительность благодаря 4608 ядрам CUDA. В режиме Extreme Performance частота ядра достигает 2617 МГц, а в режиме Boost - 2602 МГц, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Память и интерфейс Модель оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 на 128-битной шине памяти, что обеспечивает высокую пропускную способность и быструю обработку данных. Карта устанавливается в слот PCI Express® Gen 5 x16 (использует x8), что гарантирует быструю передачу данных между компонентами системы. Система охлаждения VENTUS 3X OC оборудована эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая обеспечивает надежное охлаждение при высоких нагрузках. Благодаря продуманной конструкции радиатора, видеокарта остается прохладной даже в самых требовательных играх. Разъёмы и подключение Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Поддерживается разрешение до 7680 x 4320 пикселей, а также технологии HDR и VRR. Энергопотребление MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC имеет энергопотребление 180 Вт и требует подключения одного 8-контактного разъема питания. Для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 650 Вт. Физические характеристики Размеры видеокарты составляют 306 x 121 x 44 мм, вес - 860 грамм. Компактный дизайн позволяет установить карту в большинство современных корпусов. Поддержка технологии G-SYNC обеспечивает плавную картинку без разрывов изображения в играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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