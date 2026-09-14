Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, который предлагает впечатляющую производительность благодаря 4608 ядрам CUDA. В режиме Extreme Performance частота ядра достигает 2617 МГц, а в режиме Boost - 2602 МГц, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Память и интерфейс Модель оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 на 128-битной шине памяти, что обеспечивает высокую пропускную способность и быструю обработку данных. Карта устанавливается в слот PCI Express® Gen 5 x16 (использует x8), что гарантирует быструю передачу данных между компонентами системы. Система охлаждения VENTUS 3X OC оборудована эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая обеспечивает надежное охлаждение при высоких нагрузках. Благодаря продуманной конструкции радиатора, видеокарта остается прохладной даже в самых требовательных играх. Разъёмы и подключение Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Поддерживается разрешение до 7680 x 4320 пикселей, а также технологии HDR и VRR. Энергопотребление MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC имеет энергопотребление 180 Вт и требует подключения одного 8-контактного разъема питания. Для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 650 Вт. Физические характеристики Размеры видеокарты составляют 306 x 121 x 44 мм, вес - 860 грамм. Компактный дизайн позволяет установить карту в большинство современных корпусов. Поддержка технологии G-SYNC обеспечивает плавную картинку без разрывов изображения в играх.
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