Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC//RX 9060XT, HDMI, DP*2, 16G, D6
Видеокарта ASRock с графическим процессором Radeon RX 9060XT представляет собой мощное и инновационное решение для геймеров и профессионалов, требующих высокую производительность и надежность. Оснащенная последним интерфейсом PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными, что особенно важно для современных игр и ресурсоемких приложений. Видеокарта поддерживает до трех мониторов одновременно и максимально разрешение 7680x4320, что позволяет создать захватывающую многомониторную конфигурацию и наслаждаться кристально четким изображением. Объем видеопамяти в 16 Гб на базе современной GDDR6 позволяет справляться с самыми сложными задачами, а частота видеопамяти 20000 МГц и частота графического процессора 2700 МГц обеспечивают плавное и быстрое выполнение даже самых требовательных к графике игр. Технологический процесс 4 нм демонстрирует передовые достижения в производстве графических процессоров от AMD, что увеличивает энергоэффективность и производительность. С разрядностью шины памяти в 128 бит и поддержкой современных разъемов HDMI и DisplayPort, видеокарта легко подключается к самым различным устройствам. Активное охлаждение эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальные температурные условия для продолжительного использования без перегрева. Длина видеокарты в 250 мм позволяет ей идеально вписаться в большинство современных корпусов для ПК. ASRock, как бренд, известный своим качеством и надежностью, предлагает данную видеокарту как отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и инновационными технологиями.
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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