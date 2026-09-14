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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6

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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 1
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 2
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 3
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 4
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 5
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 6
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 7
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 8
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 9
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 10
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 11
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Arc B580
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Интерфейс
PCI-E 4.0
Длина видеокарты (PCB), мм
241
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 3
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 4
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 5
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 6
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 7
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 8
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 9
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 10
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 11
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733047
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6

Видеокарта MAXSUN представляет собой мощное и высокоэффективное решение для современных пользователей, стремящихся к превосходной графической производительности. Эта модель поддерживает подключение до четырех мониторов, предоставляя возможность работы и развлечений в многозадачном режиме. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет насладиться изображением высокой четкости, идеально подходящим для игр и профессиональной работы с графикой. Объем видеопамяти составляет внушительные 12 Гб, что обеспечивает плавную работу с ресурсоемкими приложениями и играми. Графический чип от Intel выполнен по передовому 5-нм техпроцессу, что сочетает в себе эффективность и высокую производительность. Тип видеопамяти GDDR6 и частота в 19000 МГц гарантируют быстрый обмен данными, а частота графического процессора 2670 МГц повышает общую скорость обработки графической информации. Видеокарта оснащена современным интерфейсом PCI-E 4.0, что обеспечивает максимальную пропускную способность. Активное охлаждение поддерживает оптимальную температуру работы, гарантируя стабильность и долговечность устройства даже при максимальных нагрузках. Удобные разъемы HDMI упрощают подключение к различным устройствам, а длина видеокарты составляет 241 мм, что позволяет ей легко разместиться в большинстве современных корпусов. Видеокарта MAXSUN — это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которые ценят высокую производительность и надежность в сочетании с передовыми технологиями.

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 Milestone 12G//Arc B580, HDMI, 3*DP, 12G, D6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B580
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2670
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN представляет собой мощное и высокоэффективное решение для современных пользователей, стремящихся к превосходной графической производительности. Эта модель поддерживает подключение до четырех мониторов, предоставляя возможность работы и развлечений в многозадачном режиме. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет насладиться изображением высокой четкости, идеально подходящим для игр и профессиональной работы с графикой. Объем видеопамяти составляет внушительные 12 Гб, что обеспечивает плавную работу с ресурсоемкими приложениями и играми. Графический чип от Intel выполнен по передовому 5-нм техпроцессу, что сочетает в себе эффективность и высокую производительность. Тип видеопамяти GDDR6 и частота в 19000 МГц гарантируют быстрый обмен данными, а частота графического процессора 2670 МГц повышает общую скорость обработки графической информации. Видеокарта оснащена современным интерфейсом PCI-E 4.0, что обеспечивает максимальную пропускную способность. Активное охлаждение поддерживает оптимальную температуру работы, гарантируя стабильность и долговечность устройства даже при максимальных нагрузках. Удобные разъемы HDMI упрощают подключение к различным устройствам, а длина видеокарты составляет 241 мм, что позволяет ей легко разместиться в большинстве современных корпусов. Видеокарта MAXSUN — это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которые ценят высокую производительность и надежность в сочетании с передовыми технологиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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