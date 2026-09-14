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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6

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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 - фото 1
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 - фото 2
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Arc B570
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733046
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2500
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х9
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6

Видеокарта MAXSUN с графическим процессором Arc B570 от Intel — это современный мощный инструмент для достижения высоких результатов в играх и профессиональных задачах. Эта модель поддерживает до 4 мониторов, что делает её отличным выбором для систем с несколькими дисплеями. Максимальное разрешение 7680x4320 гарантирует невероятную чёткость изображения и позволяет наслаждаться контентом в формате 8K. С объемом видеопамяти 10 Гб типа GDDR6 и частотой 19000 МГц, MAXSUN Arc B570 обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую производительность в ресурсоёмких приложениях. Графический процессор, работающий на частоте 2500 МГц и изготовленный по современному 5-нм техпроцессу, обеспечивает оптимальное балансирование между энергопотреблением и мощностью. Интерфейс PCI-E 4.0 позволяет использовать полные возможности системы, а разрядность шины памяти 160 бит обеспечивает быстрый обмен данными между графическим процессором и видеопамятью. Активная система охлаждения эффективно поддерживает стабильную работу во время высоких нагрузок, снижая риск перегрева компонента. Разъемы HDMI и DisplayPort предоставляют гибкость в подключении к различным дисплеям и аудио-визуальным устройствам. Видеокарта MAXSUN Arc B570 — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которым необходимы надежность, скорость и высочайшее качество изображения.

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc B570
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
10 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2500
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN с графическим процессором Arc B570 от Intel — это современный мощный инструмент для достижения высоких результатов в играх и профессиональных задачах. Эта модель поддерживает до 4 мониторов, что делает её отличным выбором для систем с несколькими дисплеями. Максимальное разрешение 7680x4320 гарантирует невероятную чёткость изображения и позволяет наслаждаться контентом в формате 8K. С объемом видеопамяти 10 Гб типа GDDR6 и частотой 19000 МГц, MAXSUN Arc B570 обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую производительность в ресурсоёмких приложениях. Графический процессор, работающий на частоте 2500 МГц и изготовленный по современному 5-нм техпроцессу, обеспечивает оптимальное балансирование между энергопотреблением и мощностью. Интерфейс PCI-E 4.0 позволяет использовать полные возможности системы, а разрядность шины памяти 160 бит обеспечивает быстрый обмен данными между графическим процессором и видеопамятью. Активная система охлаждения эффективно поддерживает стабильную работу во время высоких нагрузок, снижая риск перегрева компонента. Разъемы HDMI и DisplayPort предоставляют гибкость в подключении к различным дисплеям и аудио-визуальным устройствам. Видеокарта MAXSUN Arc B570 — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которым необходимы надежность, скорость и высочайшее качество изображения.
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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