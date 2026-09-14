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B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) виниловая пластинка

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B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) - фото 1
B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Everyday I Have The Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) - фото 1
  • B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733042
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Everyday I Have The Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mamie Smith And Her Jazz Hounds – Crazy Blues, Ma Rainey And Her Georgia Jazz Band – Titanic Man Blues, Bertha "Chippie" Hill – Trouble In Mind, Blind Willie Johnson – Dark Was The Night - Cold Was The Ground, Blind Lemon Jefferson – Match Box Blues, Mississippi John Hurt – Stack O'Lee Blues, Kansas Joe McCoy – When The Levee Breaks, Barbecue Bob – Poor Boy A Long Way From Home, Leroy Carr – How Long - How Long Blues, Charley Patton – A Spoonful Blues, The Mississippi Mudder – Motherless And Fat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) виниловая пластинка

Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.

Отзывы о товаре B.B. King - Everyday I Have The Blues (Deagostini) (4620032919499) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Everyday I Have The Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mamie Smith And Her Jazz Hounds – Crazy Blues, Ma Rainey And Her Georgia Jazz Band – Titanic Man Blues, Bertha "Chippie" Hill – Trouble In Mind, Blind Willie Johnson – Dark Was The Night - Cold Was The Ground, Blind Lemon Jefferson – Match Box Blues, Mississippi John Hurt – Stack O'Lee Blues, Kansas Joe McCoy – When The Levee Breaks, Barbecue Bob – Poor Boy A Long Way From Home, Leroy Carr – How Long - How Long Blues, Charley Patton – A Spoonful Blues, The Mississippi Mudder – Motherless And Fat
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.
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