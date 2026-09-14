James Brown - Live At The Apollo (Deagostini) (4620032919123) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Live At The Apollo
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733017
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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Live At The Apollo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, I'll Go Crazy, Try Me, Think, I Don't Mind, Lost Someone (Part 1), Lost Someone (Part 2), Please, Please, Please, You’ve Got The Power, I Found Someone, Why Do You Do Me, I Want You So Bad, I Love You, Yes I Do, Strange Things Happen, Bewildered, Please Don't Go, Night Train
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Brown - Live At The Apollo (Deagostini) (4620032919123) виниловая пластинка
Концертный альбом Джеймса Брауна и The Famous Flames «Live at the Apollo», выпущенный в мае 1963 года. Концерт записан в театре «Аполло» (Нью-Йорк) 24 октября 1962 года. Альбом занимает 25-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». В 1998 году альбом был включён в Зал славы премии «Грэмми»
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Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919123]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Live At The Apollo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Introduction, I'll Go Crazy, Try Me, Think, I Don't Mind, Lost Someone (Part 1), Lost Someone (Part 2), Please, Please, Please, You’ve Got The Power, I Found Someone, Why Do You Do Me, I Want You So Bad, I Love You, Yes I Do, Strange Things Happen, Bewildered, Please Don't Go, Night Train
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Концертный альбом Джеймса Брауна и The Famous Flames «Live at the Apollo», выпущенный в мае 1963 года. Концерт записан в театре «Аполло» (Нью-Йорк) 24 октября 1962 года. Альбом занимает 25-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». В 1998 году альбом был включён в Зал славы премии «Грэмми»
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James Brown - Live At The Apollo (Deagostini) (4620032919123) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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