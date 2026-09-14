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Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) виниловая пластинка

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Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) - фото 1
Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Otis Spann
Альбом (сингл)
The Blues Of Otis Spann
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) - фото 1
  • Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733014
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Otis Spann
Альбом (сингл)
The Blues Of Otis Spann
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Hard Way, Take A Little Walk With Me, Otis In The Dark, Little Boy Blue, Country Boy, Beat-Up Team, My Daily Wish, Great Northern Stomp, I Got Rumbling On My Mind #2, Worried Life Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) виниловая пластинка

Отис Спэнн был одним из лучших послевоенных блюзовых пианистов. В течение продолжительного периода, игравший с Уотерсом, он принимал участие в записи большинства классических пластинок Мадди на лейбле Chess с 1953 по 1969 год. На концертах Спэнн блистательно заводил толпу своими сногсшибательными, ураганными буги. Но широкую известность пианист получил только после начала сольной карьеры. "Otis Spann Is The Blues" (1960) - переиздание 2006 года на тяжелом 180-граммовом виниле аудиофильским лейблом Pure Pleasure Records альбома, ставшего отправной точкой в сольной дискографии Спэнна. Несмотря на то, что Спэнн был известен, в основном, как аккомпаниатор Мадди Уотерса, на этом диске он был записан дуэтом с гитаристом Робертом Локвудом, причем четыре из десяти альбомных треков были сочинены Локвудом, он же исполнил на них и вокальные партии. Остальной материал был написан самим Спэнном. Запись проходила 23 августа 1960 г. в нью-йоркской Fine Studios. Безупречное качество звука обеспечил инженер George Piros, работавший над аудиофильным проектом Mercury Living Presence. Издавший диск лейбл Candid был образован в том же 1960 г. Archie Bleyer – владельцем звукозаписывающей компании Cadence. Новый лейбл был предназначен для выпуска исключительно джазовой и блюзовой музыки. Продюсером дисков выступал Nat Hentoff, известный музыкальный критик и журналист. На альбомах, выходивших под лейблом Candid, был издан весь цвет нью-йоркской джазовой сцены того времени – Чарльз Мингус, Сесил Тейлор, Эрик Долфи и многие другие. Блюзовое направление было представлено значительно скромнее – кроме Отиса Спэнна, были выпушены записи только Мемфис Слима и Лайтнин Хопкинса. Несмотря на быстро приобретенный среди коллекционеров культовый статус, лейбл просуществовал совсем недолго – всего лишь до конца 1961 г., а затем был возрожден уже в Лондоне через четверть века. Хотя первоначально диск "Otis Spann Is The Blues" был встречен публикой довольно прохладно, сегодня он считается общепризнанной классикой и является обязательным атрибутом любой серьезной блюзовой коллекции. В первую очередь, он интересен тем, что вместо исполнения стандартов чикагского блюза в духе Мадди Уотреса дает возможность услышать Отиса Спэнна как великолепного пианиста-импровизатора. Его способности ярко проявляются как при исполнении собственных вещей, так и при аккомпанементе Роберту Локвуду, часть композиций которого отсылает к творчеству его отчима – легендарного Роберта Джонсона. Отдельно стоит выделить два спонтанных инструментала Спэнна, сочиненных непосредственно в ходе работы над альбомом. Это "Otis In The Dark" (названный так, поскольку Отис попросил выключить свет во время своего соло) и "Great Northern Stomp" (названный в честь гостиницы "Great Northern Hotel", где располагалась студия звукозаписи). В результате получилась элитарная работа, довольно далекая от массовых вкусов подавляющего большинства любителей черного ритм-энд-блюза (к которому в то время относился городской электрический блюз). Не удовлетворила она и блюзовых пуристов, ратовавших за чистоту жанра. Однако сейчас, почти через полвека после записи, диск можно оценить как безусловный шедевр, имеющий мало параллелей за всю историю фортепианного блюза.

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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Otis Spann
Альбом (сингл)
The Blues Of Otis Spann
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Hard Way, Take A Little Walk With Me, Otis In The Dark, Little Boy Blue, Country Boy, Beat-Up Team, My Daily Wish, Great Northern Stomp, I Got Rumbling On My Mind #2, Worried Life Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Отис Спэнн был одним из лучших послевоенных блюзовых пианистов. В течение продолжительного периода, игравший с Уотерсом, он принимал участие в записи большинства классических пластинок Мадди на лейбле Chess с 1953 по 1969 год. На концертах Спэнн блистательно заводил толпу своими сногсшибательными, ураганными буги. Но широкую известность пианист получил только после начала сольной карьеры. "Otis Spann Is The Blues" (1960) - переиздание 2006 года на тяжелом 180-граммовом виниле аудиофильским лейблом Pure Pleasure Records альбома, ставшего отправной точкой в сольной дискографии Спэнна. Несмотря на то, что Спэнн был известен, в основном, как аккомпаниатор Мадди Уотерса, на этом диске он был записан дуэтом с гитаристом Робертом Локвудом, причем четыре из десяти альбомных треков были сочинены Локвудом, он же исполнил на них и вокальные партии. Остальной материал был написан самим Спэнном. Запись проходила 23 августа 1960 г. в нью-йоркской Fine Studios. Безупречное качество звука обеспечил инженер George Piros, работавший над аудиофильным проектом Mercury Living Presence. Издавший диск лейбл Candid был образован в том же 1960 г. Archie Bleyer – владельцем звукозаписывающей компании Cadence. Новый лейбл был предназначен для выпуска исключительно джазовой и блюзовой музыки. Продюсером дисков выступал Nat Hentoff, известный музыкальный критик и журналист. На альбомах, выходивших под лейблом Candid, был издан весь цвет нью-йоркской джазовой сцены того времени – Чарльз Мингус, Сесил Тейлор, Эрик Долфи и многие другие. Блюзовое направление было представлено значительно скромнее – кроме Отиса Спэнна, были выпушены записи только Мемфис Слима и Лайтнин Хопкинса. Несмотря на быстро приобретенный среди коллекционеров культовый статус, лейбл просуществовал совсем недолго – всего лишь до конца 1961 г., а затем был возрожден уже в Лондоне через четверть века. Хотя первоначально диск "Otis Spann Is The Blues" был встречен публикой довольно прохладно, сегодня он считается общепризнанной классикой и является обязательным атрибутом любой серьезной блюзовой коллекции. В первую очередь, он интересен тем, что вместо исполнения стандартов чикагского блюза в духе Мадди Уотреса дает возможность услышать Отиса Спэнна как великолепного пианиста-импровизатора. Его способности ярко проявляются как при исполнении собственных вещей, так и при аккомпанементе Роберту Локвуду, часть композиций которого отсылает к творчеству его отчима – легендарного Роберта Джонсона. Отдельно стоит выделить два спонтанных инструментала Спэнна, сочиненных непосредственно в ходе работы над альбомом. Это "Otis In The Dark" (названный так, поскольку Отис попросил выключить свет во время своего соло) и "Great Northern Stomp" (названный в честь гостиницы "Great Northern Hotel", где располагалась студия звукозаписи). В результате получилась элитарная работа, довольно далекая от массовых вкусов подавляющего большинства любителей черного ритм-энд-блюза (к которому в то время относился городской электрический блюз). Не удовлетворила она и блюзовых пуристов, ратовавших за чистоту жанра. Однако сейчас, почти через полвека после записи, диск можно оценить как безусловный шедевр, имеющий мало параллелей за всю историю фортепианного блюза.
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Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) виниловая пластинка - стоимость товара 1860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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