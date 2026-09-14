Helloween - The Time Of The Oath (Violet) (4099964211580) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
The Time Of The Oath
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733007
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964211580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
The Time Of The Oath
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Burn, Steel Tormentor, Wake Up The Mountain, Power, Forever and One (Neverland), Before the War, A Million to One, Anything My Mama Don’t Like, Kings Will Be Kings, Mission Motherland, If I Knew, The Time of the Oath, Still I Don’t Know, Take It to the Limit, Electric Eyes, Magnetic Fields, Rain, Walk Your Way, Light in the Sky, Time Goes By
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Helloween - The Time Of The Oath (Violet) (4099964211580) виниловая пластинка
Седьмой альбом Helloween, "The Time of the Oath", первоначально выпущенный в 1996 году, теперь доступен в расширенном двойном LP на фиолетовом виниле. "The Time of the Oath" — концептуальный альбом, основанный на пророчествах Нострадамуса, и включает синглы "Power", "The Time of the Oath" и "Forever and One (Neverland)". Расширенная версия содержит восемь дополнительных треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964211580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
The Time Of The Oath
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Burn, Steel Tormentor, Wake Up The Mountain, Power, Forever and One (Neverland), Before the War, A Million to One, Anything My Mama Don’t Like, Kings Will Be Kings, Mission Motherland, If I Knew, The Time of the Oath, Still I Don’t Know, Take It to the Limit, Electric Eyes, Magnetic Fields, Rain, Walk Your Way, Light in the Sky, Time Goes By
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Седьмой альбом Helloween, "The Time of the Oath", первоначально выпущенный в 1996 году, теперь доступен в расширенном двойном LP на фиолетовом виниле. "The Time of the Oath" — концептуальный альбом, основанный на пророчествах Нострадамуса, и включает синглы "Power", "The Time of the Oath" и "Forever and One (Neverland)". Расширенная версия содержит восемь дополнительных треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Helloween - The Time Of The Oath (Violet) (4099964211580) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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