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Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка

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Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) - фото 1
Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) - фото 2
Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sodom
Альбом (сингл)
Get What You Deserve
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) - фото 1
  • Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) - фото 2
  • Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 
Начислим 570 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка
17 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964169638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sodom
Альбом (сингл)
Get What You Deserve
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Get What You Deserve, Jabba The Hutt, Jesus Screamer, Delight In Slaying, Die Stumme Ursel, Freaks Of Nature, Eat Me!, Unbury The Hatchet, Into Perdition, Sodomized, Fellows In Misery, Tribute To Moby Dick, Silence Is Consent, Erwachet!, Gomorrah, Angel Dust, Get What You Deserve, Jabba The Hutt, Jesus Screamer, Delight In Slaying, Die Stumme Ursel, Freaks Of Nature, Eat Me!, Unbury The Hatchet, Into Perdition, Sodomized, Fellows In Misery, Tribute To Moby Dick, Silence Is Consent, Erwachet!, Go
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка

Get What You Deserve — шестой студийный альбом немецкой трэш-метал группы Sodom, выпущенный первоначально в 1994 году. В подарочную коробку входят новый ремастер и ремикс «Get What You Deserve», мини-альбом «Aber bitte mit Sahne!» (предшественник альбома «Get What You Deserve», выпущенный в 1993 году), 34-страничная книга в мягком переплете с обширными новыми аннотациями, фотографиями и редкостями из личного архива группы, DVD с двумя неизданными концертами (включая живую запись из Фришборна, Германия, 1993) и постер. Для этого переиздания оригинальный альбом был ремастирован под руководством бывшего гитариста Энди Брингса, который также создал совершенно новый ремикс. Sodom — немецкая трэш-метал-группа, основанная в Гельзенкирхене в 1981 году и, наряду с Kreator, Destruction и Tankard, входящая в «большую четвёрку» немецкого трэш-метала. За свою 43-летнюю карьеру они выпустили 18 студийных альбомов и неустанно гастролируют по всему миру, восхищая преданных поклонников, собирая аншлаги на фестивалях и в клубах. Их фан-клуб, Sodomaniacs, также очень предан. Их последний студийный альбом достиг 5-го места в немецких чартах



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964169638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sodom
Альбом (сингл)
Get What You Deserve
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Get What You Deserve, Jabba The Hutt, Jesus Screamer, Delight In Slaying, Die Stumme Ursel, Freaks Of Nature, Eat Me!, Unbury The Hatchet, Into Perdition, Sodomized, Fellows In Misery, Tribute To Moby Dick, Silence Is Consent, Erwachet!, Gomorrah, Angel Dust, Get What You Deserve, Jabba The Hutt, Jesus Screamer, Delight In Slaying, Die Stumme Ursel, Freaks Of Nature, Eat Me!, Unbury The Hatchet, Into Perdition, Sodomized, Fellows In Misery, Tribute To Moby Dick, Silence Is Consent, Erwachet!, Go
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Get What You Deserve — шестой студийный альбом немецкой трэш-метал группы Sodom, выпущенный первоначально в 1994 году. В подарочную коробку входят новый ремастер и ремикс «Get What You Deserve», мини-альбом «Aber bitte mit Sahne!» (предшественник альбома «Get What You Deserve», выпущенный в 1993 году), 34-страничная книга в мягком переплете с обширными новыми аннотациями, фотографиями и редкостями из личного архива группы, DVD с двумя неизданными концертами (включая живую запись из Фришборна, Германия, 1993) и постер. Для этого переиздания оригинальный альбом был ремастирован под руководством бывшего гитариста Энди Брингса, который также создал совершенно новый ремикс. Sodom — немецкая трэш-метал-группа, основанная в Гельзенкирхене в 1981 году и, наряду с Kreator, Destruction и Tankard, входящая в «большую четвёрку» немецкого трэш-метала. За свою 43-летнюю карьеру они выпустили 18 студийных альбомов и неустанно гастролируют по всему миру, восхищая преданных поклонников, собирая аншлаги на фестивалях и в клубах. Их фан-клуб, Sodomaniacs, также очень предан. Их последний студийный альбом достиг 5-го места в немецких чартах


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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