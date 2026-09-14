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John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) виниловая пластинка

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John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 1
John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 2
John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 3
John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 1
  • John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 2
  • John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 3
  • John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732991
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Характеристики

Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563183690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Everytime We Say Goodbye, Summertime, But Not For Me, Like Sonny
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку John Coltrane / My Favorite Things (Red With Liner Notes) (1LP) – это возможность ощутить величие и уникальность музыки Джона Колтрейна. "My Favorite Things" – это культовый альбом, ставший настоящим шедевром джазовой истории. Виниловая пластинка John Coltrane / My Favorite Things (Red With Liner Notes) (1LP) открывает перед вами мир страсти, выраженной через музыку. Каждая композиция на этом альбоме пронизана эмоциональной глубиной и виртуозным исполнительским мастерством Джона Колтрейна и его музыкантов. Закажите виниловую пластинку John Coltrane / My Favorite Things (Red With Liner Notes) (1LP) уже сегодня и погрузитесь в неповторимый мир звуков, которые оставят вас захваченными и восхищенными. Ощутите энергию и гармонию джаза, исполненного с такой страстью и мастерством, что она перейдет через границы времени и окунет вас в истинное музыкальное наслаждение.

Отзывы о товаре John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563183690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things, Everytime We Say Goodbye, Summertime, But Not For Me, Like Sonny
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Испания
Описание
Купить виниловую пластинку John Coltrane / My Favorite Things (Red With Liner Notes) (1LP) – это возможность ощутить величие и уникальность музыки Джона Колтрейна. "My Favorite Things" – это культовый альбом, ставший настоящим шедевром джазовой истории. Виниловая пластинка John Coltrane / My Favorite Things (Red With Liner Notes) (1LP) открывает перед вами мир страсти, выраженной через музыку. Каждая композиция на этом альбоме пронизана эмоциональной глубиной и виртуозным исполнительским мастерством Джона Колтрейна и его музыкантов. Закажите виниловую пластинку John Coltrane / My Favorite Things (Red With Liner Notes) (1LP) уже сегодня и погрузитесь в неповторимый мир звуков, которые оставят вас захваченными и восхищенными. Ощутите энергию и гармонию джаза, исполненного с такой страстью и мастерством, что она перейдет через границы времени и окунет вас в истинное музыкальное наслаждение.
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Отзывы


John Coltrane - My Favorite Things (+1 Bonus Track)(Red) (8436563183690) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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