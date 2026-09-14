A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) виниловая пластинка
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Описание товара A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) виниловая пластинка
«Take On Me» — первый сингл из первого студийного альбома «Hunting High and Low» группы a-ha. Отпразднуйте 40-летие «Take On Me» с восемью версиями культового трека, начиная с сингла 1984 года и заканчивая более поздними интерпретациями. Этот EP выпущен на виниле цвета Ruby Red к RSD Black Friday. Сторона A включает версию начала 1984 года, версию хита 1985 года и инструментальную версию, а также новую расширенную версию, выпущенную специально для этого юбилейного мини-альбома, посвящённого 40-летию. Сторона B содержит симфонические, акустические, акустические и концертные записи с 1991 по 2018 год. Сборник отражает эволюцию песни на протяжении более чем трёх десятилетий. Мировой хит — Take On Me занял первое место практически во всех странах, достигнув второго места в Канаде, Великобритании и Ирландии. Альбом возглавил чарт Billboard Hot 100 и стал культурным эталоном, закрепив за a-ha место в мировой истории поп-музыки.
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Теги товара: New Wave
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Теги товара: New Wave
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